Pemerintah Komitmen Jaga Industri Media

PEMERINTAH berkomitmen menjaga industri media dari ancaman teknologi digital yang berkembang dengan sangat pesar.

Sebagaimana diketahui, saat ini, media konvensional harus bersaing dengan platform over the top atau layanan penyedia konten yang hidup melalui jaringan internet termasuk media sosial.

"Saya setuju diperlukan konvergensi dan level playing field yang adil. Sebagian aspirasi ini sudah ditampung di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Barusan juga sudah terbit Peraturan Pemerintah tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran," ujar Presiden Joko Widodo dalam perayaan Hari Pers Nasional di Istana Negara Jakarta, Selasa (9/2).

Selain itu, kepala negara juga menyampaikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat juga sudah diterbitkan.

Beleid tersebut berfungsi untuk melindungi publisher right agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan over the top.

"Aturan ini mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital," tutur Kepala Negara.(OL-5)