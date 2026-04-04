Viral Furap Kelewat Batas, Reza Arap Minta Netizen Hentikan Jodoh-Jodohan Fuji

Reza Arap minta netizen hentikan tren “Furap” karena dinilai berlebihan dan membuat ayah Fuji risih.(Dok. Instagram/ @fuji_an < > @ybrap)

YOUTUBER dan musisi Reza Arap akhirnya angkat suara soal tren perjodohan “Furap” yang belakangan viral di media sosial. Dalam livestream Marapthon - The Last Tale Day 54 pt.2 yang tayang Kamis (2/4), Arap secara tegas meminta netizen menghentikan narasi tersebut.

Menurutnya, tren itu sudah melewati batas dan mulai berdampak pada kenyamanan keluarga Fuji.

“Cukuplah! Bapaknya udah risih. Enggak enak gua,” tegas Arap.

Baca juga : Heboh! Reza Arap Dijodohkan dengan Fuji, Sampai Dapat Julukan Furap

Ia kembali menegaskan bahwa situasi tersebut sudah tidak lagi sehat untuk terus dibesar-besarkan.

“Bapaknya Fuji udah risih juga, engga enak. Udahan ah,” lanjutnya.

Pernyataan Arap langsung didukung oleh DJ Bravy yang turut hadir dalam livestream tersebut. Ia menilai isu ini semakin tidak terkendali, terutama setelah masuk ke ranah infotainment.

Baca juga : Curhat Reza Arap untuk Mendiang Lula Lahfah: Aku Izin Move On ya Sayang

“Iya, kalau udah masuk infotainment itu jadi rese. Apalagi kalau sudah dibahas wartawan,” ujar Bravy.

Keduanya sepakat bahwa tren “Furap” seharusnya tidak lagi digoreng, karena sudah mengganggu, terutama bagi keluarga Fujianti Utami alias Fuji.

Sikap Arap ini selaras dengan pernyataan ayah Fuji, Haji Faisal. Sebelumnya, ia juga mengungkapkan ketidaknyamanannya terhadap kebiasaan publik yang kerap menjodoh-jodohkan putrinya.

“Kalau setiap anak saya berkolaborasi lalu dijodohkan, rasanya kurang bagus,” ujar Haji Faisal.

Ia menegaskan bahwa Fuji masih berusia muda dan seharusnya fokus pada karier tanpa tekanan dari spekulasi hubungan.

“Ngapain berlebih-lebihan. Anak saya masih 23 tahun, biarkan fokus saja,” tambahnya.

Fenomena “Furap” sendiri muncul dari interaksi Reza Arap dan Fuji dalam livestream Marapthon. Chemistry santai dan candaan keduanya memicu gelombang shipping dari netizen.

Konten berupa meme, edit video, hingga narasi romantisasi pun cepat menyebar di TikTok, Instagram Reels, dan platform lainnya, hingga membuat “Furap” menjadi trending topic.

Namun kini, euforia tersebut berubah arah. Baik Reza Arap maupun keluarga Fuji menilai tren ini sudah masuk ranah privasi dan mengganggu kenyamanan.

Publik pun diimbau untuk lebih bijak dan tidak berlebihan dalam mengomentari kehidupan pribadi figur publik. (YouTube/YB/Z-10)