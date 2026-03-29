12 Trik Resident Evil 3 for Windows Lengkap

Berikut Trik Resident Evil 3 for Windows(Doc PlayStation)

RESIDENT Evil 3 for Windows adalah game survival horror yang bisa dimainkan di PC, dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom.

Game ini merupakan versi remake dari Resident Evil 3: Nemesis klasik, dengan grafis modern, gameplay yang lebih realistis, dan mekanisme baru yang lebih seru.

Berikut 12 Trik Resident Evil 3 for Windows

1. Hemat Peluru

Tembak hanya saat perlu, hindari headshot berulang jika tidak efektif, gunakan pisau untuk musuh lemah.

2. Manfaatkan Dodge dengan Timing Tepat

Tekan tombol menghindar saat musuh menyerang. Jika timing tepat, kamu bisa slow motion dan balas serangan.

3. Jangan Lawan Semua Zombie

Lebih baik hindari dan lari dan fokus ke tujuan utama.

4. Gunakan Barrel dan Lingkungan

Tembak drum merah untuk ledakan. Manfaatkan listrik atau jebakan di map.

5. Upgrade Senjata Secepatnya

Cari bagian upgrade untuk handgun, shotgun, assault Rifle. Upgrade bikin damage lebih besar dan hemat peluru.

6. Kombinasikan Item dengan Bijak

Gunakan sistem crafting Gunpowder untuk peluru dan Herb untuk heal. Campuran yang tepat bisa menyelamatkan kamu di kondisi kritis.

7. Pelajari Pola Musuh

Setiap musuh punya polanya, yakni zombie lambat, hunter cepat dan berbahaya, nemesis agresif. Menghafal pola bikin kamu lebih mudah menghindar.

8. Simpan Game Secara Strategis

Jangan asal save, simpan sebelum boss fight. Gunakan save point dengan bijak.

9. Gunakan Map Secara Maksimal

Periksa ruangan yang belum selesai dan cari item penting yang terlewat.

10. Atur Inventory dengan Rapi

Buang item tidak penting dan simpan item penting di item box.

11. Pilih Difficulty Sesuai Skill

Standard adalah santai, hardcore menantang, dan nightmare atau inferno untuk pro.

12. Unlock Senjata dan Item Bonus

Setelah tamat bisa beli item di shop. Gunakan point untuk unlock senjata kuat.

Resident Evil 3 for Windows adalah game horor aksi yang menegangkan di PC, dengan fokus pada bertahan hidup, strategi, dan cerita yang intens. (Z-4)

Sumber: ign, gamfaqs