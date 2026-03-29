12 Trik Resident Evil 3 for Windows Lengkap

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
RESIDENT Evil 3 for Windows adalah game survival horror yang bisa dimainkan di PC, dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom.
Game ini merupakan versi remake dari Resident Evil 3: Nemesis klasik, dengan grafis modern, gameplay yang lebih realistis, dan mekanisme baru yang lebih seru.
Tembak hanya saat perlu, hindari headshot berulang jika tidak efektif, gunakan pisau untuk musuh lemah.
Tekan tombol menghindar saat musuh menyerang. Jika timing tepat, kamu bisa slow motion dan balas serangan.
Lebih baik hindari dan lari dan fokus ke tujuan utama.
Tembak drum merah untuk ledakan. Manfaatkan listrik atau jebakan di map.
Cari bagian upgrade untuk handgun, shotgun, assault Rifle. Upgrade bikin damage lebih besar dan hemat peluru.
Gunakan sistem crafting Gunpowder untuk peluru dan Herb untuk heal. Campuran yang tepat bisa menyelamatkan kamu di kondisi kritis.
Setiap musuh punya polanya, yakni zombie lambat, hunter cepat dan berbahaya, nemesis agresif. Menghafal pola bikin kamu lebih mudah menghindar.
Jangan asal save, simpan sebelum boss fight. Gunakan save point dengan bijak.
Periksa ruangan yang belum selesai dan cari item penting yang terlewat.
Buang item tidak penting dan simpan item penting di item box.
Standard adalah santai, hardcore menantang, dan nightmare atau inferno untuk pro.
Setelah tamat bisa beli item di shop. Gunakan point untuk unlock senjata kuat.
Resident Evil 3 for Windows adalah game horor aksi yang menegangkan di PC, dengan fokus pada bertahan hidup, strategi, dan cerita yang intens. (Z-4)
Sumber: ign, gamfaqs
Game ini merupakan remake dari game klasik Resident Evil 3: Nemesis yang pertama kali rilis pada tahun 1999, namun hadir dengan grafis modern, gameplay baru, dan peningkatan cerita.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved