Stephen Colbert Garap Film Baru Lord of the Rings Bersama Putranya

Warner Bros umumkan film baru Lord of the Rings. Stephen Colbert kembangkan “Shadows of the Past” dengan cerita dari novel Tolkien.(CBS)

WARNER Bros resmi mengumumkan proyek film terbaru dari semesta “Lord of the Rings”. Proyek film ini tengah dikembangkan komedian sekaligus pembawa acara, Stephen Colbert, bersama putranya, Peter McGee.

Pengumuman ini disampaikan melalui video di media sosial resmi studio, yang turut menampilkan sutradara legendaris Peter Jackson. Dalam video tersebut, Jackson lebih dulu memberikan pembaruan mengenai proyek sebelumnya, yaitu film “The Hunt for Gollum” yang disutradarai Andy Serkis dan dijadwalkan rilis pada 2027.

“Andy melakukan pekerjaan yang luar biasa. Hasilnya terlihat menakjubkan. Naskahnya tersusun dengan sangat baik dan saya pikir ini akan menjadi film yang sangat bagus,” ujar Jackson dalam pengumuman resmi Warner Bros, Selasa (24/3).

Jackson menyebut bahwa proyek tersebut berkembang dengan sangat baik, mulai dari proses penulisan naskah hingga keseluruhan produksinya. Ia kemudian memperkenalkan rekan spesial yang akan menggarap film berikutnya, yakni Colbert.

Dalam pengumuman tersebut, Colbert mengungkapkan bahwa film yang ia kembangkan akan berjudul sementara “The Lord of the Rings: Shadows of the Past.” Sebagai penggemar berat karya J. R. R. Tolkien, Colbert mengatakan ide cerita film ini berasal dari bagian awal novel The Fellowship of the Ring yang belum pernah diangkat ke layar lebar.

Ia secara khusus menyoroti enam bab, mulai dari “Three Is Company” hingga “Fog on the Barrow-Downs”, yang menurutnya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi cerita tersendiri, tetapi tetap terhubung dengan alur Lord of the Rings.

Colbert pun berupaya menghadirkan film yang tetap setia pada materi asli buku, sekaligus selaras dengan trilogi film yang sebelumnya digarap Jackson pada awal 2000-an.

Dikembangkan Selama Dua Tahun

Setelah menemukan konsep cerita, Colbert berdiskusi dengan putranya untuk menyusun kerangka narasi atau framing device film tersebut. Proyek ini kemudian dikembangkan lebih lanjut bersama penulis skenario veteran Philippa Boyens, yang sebelumnya terlibat dalam trilogi Lord of the Rings dan The Hobbit.

Dalam dua tahun terakhir, ketiganya telah bekerja sama untuk menyusun naskah film yang kini masih berada dalam tahap pengembangan awal.

Sinopsis Cerita

Berdasarkan sinopsis awal yang dirilis, cerita film ini akan mengambil latar waktu 14 tahun setelah kepergian Frodo. Sam, Merry, dan Pippin diceritakan kembali melakukan perjalanan untuk menelusuri awal petualangan mereka.

Di sisi lain, Elanor menemukan rahasia lama yang mendorongnya untuk mengungkap fakta Perang Cincin hampir saja berakhir sebelum benar-benar dimulai.

Debut Colbert di Film Blockbuster

Proyek ini menjadi langkah pertama Colbert dalam mengembangkan film berskala besar. Meski demikian, ia sebelumnya pernah terlibat dalam dunia Middle-earth, termasuk tampil singkat dalam film “The Hobbit: The Desolation of Smaug.”

Selain itu, Colbert juga pernah menyutradarai film pendek “Darrylgorn” pada 2019 yang melibatkan Jackson dan sejumlah aktor ternama seperti Ian McKellen, Viggo Mortensen, dan Elijah Wood.

Karya Lord of the Rings sendiri pertama kali ditulis oleh Tolkien pada 1950-an, setelah kesuksesan novel The Hobbit. Adaptasi film trilogi oleh Jackson yang dirilis pada 2001 hingga 2003 menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah perfilman, dengan total raihan 17 penghargaan Oscar. (Variety/Z-2)