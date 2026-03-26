Buntut Perselisihan dengan Putri Jude Law, Pengawal Pascal Duvier Pasang Badan untuk Chappell Roan

TEKA-teki mengenai insiden yang melibatkan penyanyi Chappell Roan dan Ada Law, putri dari aktor Jude Law yang berusia 11 tahun, akhirnya menemui titik terang. Pascal Duvier, pengawal yang dituduh mengintimidasi anak tersebut, memberikan pernyataan resmi untuk mengklarifikasi keterlibatannya.

Melalui unggahan di Instagram pada Rabu (25/3/2026), Duvier menegaskan tindakan yang ia ambil di sebuah hotel di São Paulo, Brasil, adalah murni keputusan pribadinya, bukan atas perintah Chappell Roan atau tim manajemen sang musisi.

Kronologi Kejadian di Hotel

Insiden ini bermula saat bintang sepak bola Jorginho menuduh Roan mengirim pengawal untuk menegur putrinya (anak sambung Jorginho, Ada Law) karena dianggap tidak sopan. Catherine Harding, ibu Ada, menjelaskan putrinya hanya melihat Roan dari kejauhan tanpa membawa ponsel atau mencoba mendekat. Namun, Duvier diduga menghampiri meja mereka dengan nada agresif.

Duvier membantah tuduhan pencemaran nama baik yang beredar. "Saya bertanggung jawab penuh atas interaksi pada 21 Maret tersebut," tulisnya. Ia menjelaskan dirinya berada di hotel tersebut atas nama individu lain dan bukan bagian dari tim keamanan pribadi Roan.

"Tindakan yang saya ambil bukan atas nama Chappell Roan, tim keamanan pribadinya, atau manajemennya. Saya mengambil keputusan berdasarkan informasi dari pihak hotel dan penilaian risiko keamanan di lokasi tersebut," jelas Duvier. Ia menambahkan bahwa interaksinya dengan pihak ibu dilakukan dengan niat baik, meski ia menyesali hasil akhir dari pertemuan tersebut.

Respons Tegas Chappell Roan

Pernyataan Duvier ini memperkuat pembelaan yang disampaikan pihak Chappell Roan sebelumnya. Juru bicara Roan menegaskan peraih Grammy tersebut memiliki "toleransi nol" terhadap perilaku agresif, baik kepada penggemar maupun timnya sendiri.

Roan juga mengunggah video melalui Instagram Stories untuk memberikan klarifikasi langsung. Ia mengaku bahkan tidak melihat keberadaan ibu dan anak tersebut saat sarapan.

"Saya tidak meminta pengawal untuk menghampiri ibu dan anak itu. Mereka tidak mendekati saya. Sangat tidak adil bagi keamanan untuk berasumsi seseorang tidak memiliki niat baik tanpa ada tindakan yang dilakukan," ujar pelantun Pink Pony Club tersebut.

Keluhan dari Pihak Keluarga

Di sisi lain, Catherine Harding tetap merasa pengawal tersebut telah melewati batas. Meskipun ia menerima penjelasan Roan bahwa sang artis tidak mengirimnya, Harding menyebut pria tersebut sangat intimidatif dan sempat melontarkan komentar kasar mengenai pendidikan anaknya.

Insiden ini menambah panjang daftar upaya Chappell Roan dalam menetapkan batasan ketat antara kehidupan pribadi dan interaksi dengan penggemar serta paparazzi, setelah sebelumnya ia sempat menegur kerumunan fotografer yang dianggap mengganggunya. (People/Z-2)