Tom Cruise 'Gerebek' Set Star Wars Pakai Helikopter, Ryan Gosling Justru Merasa 'Dikhianati'

Ryan Gosling ungkap momen unik saat Tom Cruise mendadak kunjungi set 'Star Wars: Starfighter'. Cruise bahkan turun ke lumpur demi operasikan kamera!(Instagram)

DUNIA Hollywood selalu punya cerita unik di balik layar, namun tidak ada yang mengalahkan aksi spontan Tom Cruise. Aktor laga legendaris tersebut dikabarkan sempat "menggerebek" lokasi syuting film terbaru Star Wars: Starfighter dengan cara yang sangat ikonik: mendaratkan helikopter pribadinya tepat di tengah set film.

Sayangnya, pemeran utama film tersebut, Ryan Gosling, justru melewatkan momen langka itu. Dalam kehadirannya di podcast Happy Sad Confused baru-baru ini, Gosling menceritakan kekecewaannya karena sedang tidak berada di lokasi saat Cruise datang berkunjung.

"Saya tidak ada di sana, itu satu-satunya hari saya libur. Saya bekerja untuk film itu sepanjang waktu, dan saya hanya dapat libur satu hari," ujar Gosling kepada pembawa acara Josh Horowitz.

Kabar kedatangan aktor berusia 63 tahun itu diketahui Gosling setelah sang sutradara, Shawn Levy, mengirimkan foto yang memperlihatkan Cruise sedang berada di tengah medan berlumpur.

"Shawn mengirimiku foto dia bersama Tom Cruise dan [lawan main] Flynn Gray. Mereka seperti berada di lumpur, dan aku bergumam, 'Apa?!'. Mereka bilang, 'Ya, Tom Cruise mendaratkan helikopternya di lokasi syuting'," kenang Gosling.

Jadi Kameramen Dadakan di Tengah Lumpur

Aksi Cruise tidak berhenti pada pendaratan dramatis saja. Menurut laporan The New York Times, aktor Mission: Impossible itu bahkan ikut terjun langsung dalam proses produksi. Saat kru sedang mengambil gambar adegan aksi yang melibatkan duel lightsaber, Cruise mengambil alih kamera dan mulai merekam.

Gosling menambahkan bahwa kehadiran Cruise sempat menghentikan proses syuting sejenak. "Mereka sedang syuting dan mendengar suara helikopter, jadi mereka harus berhenti (cut). Ternyata itu Tom Cruise. Dia mendarat di tengah set, mengambil kamera, dan mulai merekam adegan aksi."

Momen tersebut menjadi kenangan tak terlupakan bagi aktor muda Flynn Gray. Cruise tampak tidak keberatan merusak sepatu mewahnya demi membantu mengambil gambar di medan berlumpur. Sutradara Shawn Levy pun mengonfirmasi bahwa hasil rekaman Cruise akan masuk dalam versi final film tersebut.

"Sekarang, saat kalian menonton filmnya, kalian akan tahu bahwa sebagian darinya direkam oleh Tom. Maksudku, betapa kerennya itu?" ujar Levy.

Tentang Star Wars: Starfighter

Meski plot detailnya masih dirahasiakan, Star Wars: Starfighter diketahui mengambil latar waktu sekitar lima tahun setelah peristiwa The Rise of Skywalker (2019). Selain Ryan Gosling, film ini bertabur bintang seperti Amy Adams, Mia Goth, dan Matt Smith.

Ryan Gosling sendiri saat ini tengah mempromosikan film fiksi ilmiah terbarunya, Project Hail Mary, yang sudah tayang di bioskop. Sementara itu, Star Wars: Starfighter dijadwalkan menyapa penggemar di layar lebar pada 28 Mei 2027. (People/Z-2)