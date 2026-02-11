Eva Mendes Ungkap Sosok Lawan Main Ryan Gosling yang Bikin Cemburu

Ryan Gosling dan Eva Mendes(Ist)

ISTIR dari aktor Ryan Gosling, Eva Mendes, mengaku bahwa meski ia sudah terbiasa melihat pasangannya beradegan mesra dengan berbagai aktris papan atas Hollywood, terdapat satu sosok yang membuatnya benar-benar cemburu.

Menjelas perilisan film petualangan antariksa terbaru Gosling, Project Hail Mary, Eva Mendes secara terang-terangan mengaku merasa cemburu. Menariknya, rasa cemburu ini bukan ditujukan kepada sosok aktris, melainkan kepada Rocky, karakter alien CGI yang disuarakan oleh James Ortiz.

Candaan menggelitik ini dilontarkan Eva melalui kolom komentar di unggahan Instagram @justjared. Aktris berusia 51 tahun tersebut tampak gemas dengan kedekatan Ryan dan sang alien dalam film tersebut.

"Satu-satunya lawan main yang pernah membuatku cemburu… ya Rocky. Mereka menghabiskan waktu terlalu lama bersama. Mereka bahkan punya cincin yang sama. Ada apa ini!!?"

Komentar ini merujuk pada chemistry kuat antara karakter Ryan dan Rocky dalam petualangan antariksa mereka yang intens. Meskipun lelucon Eva jelas bersifat ringan, interaksi ini justru semakin menunjukkan betapa harmonis dan suportifnya hubungan mereka meskipun Ryan memiliki karier panjang bekerja sama dengan aktris-aktris papan atas di layar lebar.

Cinta yang Mengubah Segalanya

Kisah cinta Eva dan Ryan sendiri bermula dari lokasi syuting drama kriminal The Place Beyond the Pines pada tahun 2012. Ryan sering mengenang momen tersebut sebagai salah satu pengalaman kerja terbaik sepanjang kariernya.

Bagi Eva, bertemu Ryan adalah titik balik hidup yang tak terduga. Sebelum mengenal sang aktor Barbie, Eva mengaku bahwa menjadi ibu adalah hal terakhir yang terlintas di pikirannya.

"Lalu Ryan Gosling datang," kenang Mendes dalam sebuah wawancara. "Maksudku, aku jatuh cinta padanya. Setelah itu, barulah masuk akal bagiku untuk memiliki anak, bukan sekadar anak, tapi anak-anaknya. Keinginan itu sangat spesifik karena sosoknya."

Dukungan di Balik Layar

Ryan Gosling pun tak pernah absen memuji sang istri. Ia berulang kali menegaskan bahwa kesuksesannya adalah buah dari pengorbanan Eva. Dalam pidato kemenangan Golden Globes 2017 yang legendaris, Ryan menyampaikan pesan yang menyentuh hati banyak orang.

"Saat aku sedang menyanyi, menari, dan bermain piano, pasanganku sedang membesarkan putri kami, hamil anak kedua, dan membantu kakaknya melawan kanker," ujar Ryan penuh haru. "Jika dia tidak melakukan itu semua agar aku bisa mendapatkan pengalaman ini, pasti orang lain yang berdiri di sini hari ini, bukan aku."

Kini, Eva dan Ryan hidup bahagia bersama kedua putri mereka, Esmeralda (11) dan Amada (9), membuktikan bahwa meski ada "kecemburuan" pada alien luar angkasa, hal ini hanya mempertegas bahwa posisi Eva Mendes di hati Ryan Gosling tetap tak tergoyahkan oleh siapa pun.

Sumber: yahoo!, msn