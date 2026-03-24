Profil Leonid Radvinsky, Miliarder di Balik OnlyFans dan Jejaknya di Industri Digital

Leonid Radvinsky, pemilik OnlyFans, meninggal dunia di usia 43 tahun setelah melawan kanker. Ini profil, perjalanan bisnis, dan kesuksesannya.

LEONID Radvinsky dikenal sebagai sosok di balik kesuksesan OnlyFans, platform berbasis langganan yang merevolusi industri konten digital global.

Lahir di Odesa, Ukraina, pada 1982 atau 1983, Radvinsky berasal dari keluarga Yahudi yang kemudian bermigrasi ke Chicago, Amerika Serikat saat ia masih kecil. Ia menempuh pendidikan di Northwestern University dan lulus pada 2002 dengan gelar ekonomi.

Awal Karier di Dunia Digital

Kariernya di dunia internet dimulai sejak usia muda. Pada 1999, saat berusia 17 tahun, Radvinsky ikut mendirikan Cybertania Inc., sebuah bisnis rujukan situs web.

Di awal 2000-an, ia mengembangkan sejumlah situs berbasis konten dewasa yang menghasilkan pendapatan dari klik pengguna. Pada 2004, ia mendirikan MyFreeCams, platform streaming dewasa yang menjadi salah satu fondasi bisnisnya.

Di tahun yang sama, ia sempat menghadapi gugatan dari Microsoft terkait dugaan pengiriman email massal yang menyesatkan, meski kasus tersebut akhirnya dibatalkan.

Akuisisi OnlyFans dan Lonjakan Popularitas

Tonggak penting dalam karier Radvinsky terjadi pada 2018, saat ia mengakuisisi mayoritas saham OnlyFans dari pendirinya, Tim Stokely.

Di bawah kepemimpinannya, OnlyFans berkembang pesat dan menjadi platform global yang identik dengan konten dewasa. Popularitasnya melonjak tajam selama pandemi covid-19, ketika banyak kreator beralih ke platform digital untuk mendapatkan penghasilan.

Model bisnisnya memungkinkan kreator memperoleh 80% pendapatan dari langganan, tip, dan konten berbayar, sementara perusahaan mengambil sekitar 20%.

Hingga 2024, OnlyFans memiliki lebih dari 370 juta pengguna dan lebih dari 4 juta kreator aktif, dengan transaksi mencapai miliaran dolar setiap tahun. Kesuksesan ini mengantarkan Radvinsky menjadi miliarder dengan estimasi kekayaan sekitar US$4,7 miliar.

Bisnis dan Filantropi

Selain OnlyFans, Radvinsky juga mengelola firma modal ventura Leo yang berdiri sejak 2009 dan berfokus pada investasi di sektor teknologi.

Di luar bisnis, ia dikenal aktif dalam kegiatan filantropi. Ia rutin memberikan donasi untuk penelitian kanker, termasuk ke Memorial Sloan Kettering Cancer Center, serta mendukung berbagai kegiatan sosial seperti bantuan untuk Ukraina dan organisasi kesejahteraan hewan.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk bergabung dalam The Giving Pledge, gerakan para miliarder untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka.

Apa Itu OnlyFans?

OnlyFans merupakan platform berbasis langganan yang memungkinkan kreator memonetisasi konten langsung kepada penggemar.

Berbasis di London, Inggris, layanan ini digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari kreator konten umum hingga industri dewasa. Sistem monetisasinya mencakup langganan bulanan, tip, serta konten berbayar (pay-per-view).

Pada 2021, OnlyFans sempat berencana melarang konten seksual akibat tekanan dari mitra perbankan, namun kebijakan tersebut dibatalkan dalam hitungan hari setelah mendapat penolakan luas.

Tutup Usia di 43 Tahun

Di tengah perjalanan karier dan pengaruh besarnya di industri digital, Leonid Radvinsky dikabarkan meninggal dunia pada usia 43 tahun.

Pihak OnlyFans mengonfirmasi ia wafat dengan tenang setelah menjalani perjuangan panjang melawan kanker.

“Ia meninggal dunia dengan damai setelah pertempuran panjang melawan kanker,” ujar perwakilan perusahaan dalam pernyataan resmi.

Kepergian Radvinsky meninggalkan jejak besar dalam industri konten digital, terutama dalam membentuk ekosistem ekonomi kreator yang kini berkembang pesat di era digital. (Media Indonesia/BBC/Wikipedia/Z-2)