12 Trik Asphalt Legends Lengkap

Berikut Trik Asphalt Legends(Doc PlayStation)

ASPHALT Legends Unite adalah game balap mobil populer yang menawarkan pengalaman balapan cepat dengan grafis realistis dan aksi arcade yang seru.

Asphalt Legends adalah game balapan di mana pemain mengendarai berbagai mobil sport dan supercar untuk bersaing di berbagai lintasan di seluruh dunia.

Berikut 12 Trik Asphalt Legends

1. Kuasai Teknik Nitro

Perfect Nitro paling efisien untuk kecepatan stabil.

Shockwave untuk ngebut maksimal dan menabrak lawan.

Gunakan nitro di jalan lurus panjang.

2. Pilih Mobil Sesuai Mode

Top Speed tinggi cocok untuk trek lurus.

Handling bagus cocok untuk tikungan tajam.

Jangan selalu pakai mobil tercepat, sesuaikan dengan map.

3. Drift Secukupnya

Drift saat tikungan saja.

Jangan terlalu lama karena bisa mengurangi kecepatan.

Kombinasikan drift, nitro untuk akselerasi cepat.

4. Manfaatkan Knockdown

Gunakan shockwave untuk menjatuhkan lawan.

Tabrak dari samping atau belakang.

Tapi hati-hati, kamu juga bisa di knockdown.

5. Hafalkan Map

Ketahui jalur tercepat.

Pelajari posisi ramp.

Hindari rintangan yang bisa memperlambat.

6. Timing Nitro yang Tepat

Jangan buang nitro di awal.

Gunakan saat keluar tikungan atau mendekati garis finish.

Simpan nitro untuk momen penting.

7. Gunakan Ramp dengan Benar

Lompat bisa memberi nitro tambahan.

Lakukan barrel roll untuk isi nitro lebih cepat.

Pastikan landing stabil agar tidak kehilangan kecepatan.

8. Upgrade Mobil Secara Rutin

Fokus ke Top Speed dan Acceleration.

Gunakan blueprint untuk unlock mobil baru.

Jangan upgrade semua mobil, pilih yang sering dipakai.

9. Gunakan Kontrol yang Nyaman

Pilih antara TouchDrive, tilt, atau manual.

Banyak pro player pakai kontrol manual untuk lebih fleksibel.

10. Ikut Event dan Career Mode

Event memberi hadiah besar.

Career membantu membuka mobil baru.

Jangan lewatkan event harian.

11. Main Konsisten dan Latihan

Semakin sering main, semakin hafal map.

Latihan timing nitro dan drift.

Pelajari gaya main lawan.

12. Gunakan Strategi di Multiplayer

Jangan langsung ngebut di awal.

Hindari tabrakan di keramaian.

Manfaatkan slipstream.

Asphalt Legends adalah game balap yang menggabungkan kecepatan, strategi, dan aksi seru, cocok untuk pecinta game racing. (Z-4)

Sumber: gamereactor, topupgim