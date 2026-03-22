Sinopsis Film Chief of Station: Balas Dendam Agen yang Dikhianati

Berikut Sinopsis Film Chief of Station(Doc IMDb)

CHIEF of Stations adalah film bergenre aksi thriller yang dirlis pada Mei 2024. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 38 menit.

Film yang disutradarai oleh Jesse V Johnson ini dibintangi oleh Aaron Eckhart, Olga Kurylenko, Alex Pettyfer, dan Laetita Eido.

Berikut Sinopsis Film Chief of Station

Film Chief of Station adalah film yang berfokus pada dunia spionase penuh intrik dan pengkhianatan.

Ceritanya mengikuti seorang mantan kepala agen rahasia CIA bernama Ben Malloy. Hidupnya berubah drastis setelah istrinya ditemukan tewas dalam keadaan misterius.

Awalnya kematian itu dianggap kecelakaan, tetapi Ben mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan.

Dengan rasa kehilangan dan kecurigaan yang kuat, Ben kembali terjun ke dunia intelijen yang pernah ia tinggalkan.

Ia bekerja sama dengan mantan agen lain, termasuk karakter yang diperankan oleh Olga Kurylenko, untuk mengungkap kebenaran di balik kematian istrinya.

Seiring penyelidikan berlangsung, Ben menemukan adanya konspirasi besar di dalam tubuh organisasi yang seharusnya ia percayai.

Ia pun harus menghadapi pengkhianatan, kejar-kejaran, dan ancaman mematikan dari pihak-pihak yang ingin menutup rahasia tersebut.

Chief of Station adalah film thriller penuh aksi tentang seorang agen yang berusaha mengungkap kebenaran di balik kematian orang terdekatnya, sekaligus membongkar konspirasi berbahaya. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki