Aktor Buffy the Vampire Slayer, Nicholas Brendon Meninggal Dunia

Aktor ‘Buffy the Vampire Slayer’ Nicholas Brendon Meninggal di Usia 54 Tahun.(Doc Instagram/ @nicholasbrendon.)

INDUSTRI hiburan Hollywood tengah berduka atas kepergian Nicholas Brendon. Aktor yang dikenal lewat perannya sebagai Xander Harris dalam serial Buffy the Vampire Slayer itu meninggal dunia pada Jumat (20/3) di usia 54 tahun.

Pihak keluarga menyampaikan bahwa Brendon mengembuskan napas terakhir dalam tidurnya akibat penyebab alami. Kabar tersebut dibagikan melalui pernyataan resmi kepada The Hollywood Reporter.

Dalam pernyataannya, keluarga mengenang Brendon sebagai sosok yang penuh semangat, sensitif, dan memiliki dorongan kuat untuk berkarya. Mereka juga menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ia menemukan kecintaan baru pada seni lukis.

Baca juga : Sarah Michelle Gellar Menjadi Produser Eksekutif dalam Sekuel Buffy the Vampire Slayer

Karier dan Peran

Nama Brendon melejit lewat karakter Xander Harris, sahabat setia yang dikenal humoris dan kerap dianggap “underdog”, tetapi memiliki keberanian besar. Peran tersebut membuatnya menjadi salah satu karakter ikonik dan berpengaruh dalam serial "Buffy."

Selain itu, ia juga tampil dalam sejumlah film seperti "Psycho Beach Party," serta serial televisi seperti "Criminal Minds" dan "Kitchen Confidential".

Karakter Xander bahkan dianggap membantu mengubah cara pandang terhadap sosok nerd dalam budaya populer Amerika.

Baca juga : Sarah Michelle Gellar Kembali Perankan Buffy dalam Reboot Sekuel dengan Chloé Zhao sebagai Sutradara

Di balik kesuksesan kariernya, Brendon menghadapi berbagai tantangan pribadi. Ia diketahui pernah mengalami serangan jantung dan didiagnosis memiliki kelainan jantung bawaan pada 2023. Selain itu, ia juga menderita Cauda equina syndrome yang membuatnya harus menjalani beberapa operasi tulang belakang.

Sejak usia 30-an, Brendon juga berjuang melawan penyalahgunaan zat dan masalah kesehatan mental. Meski demikian, ia diketahui tengah menjalani pengobatan dan menunjukkan kondisi yang lebih baik sebelum dirinya menghembuskan nafas terakhir.

Ungkapan Duka Rekan Sejawat

Kepergian Brendon turut meninggalkan duka mendalam bagi para rekan sesama pemain Buffy. Salah satunya datang dari Sarah Michelle Gellar. Dalam unggahannya, Gellar menuliskan kutipan ikonik dari karakter Xander.

“'They’ll never know how tough it is to be the one who isn’t chosen. To live so near to the spotlight, and never step in it. But I know,'” ujar Gellar dalam unggahan pribadinya.

Ia kemudian menutup pesannya tersebut dengan emosional.

“Aku melihatmu, Nicky. Aku tahu sekarang kamu telah damai, duduk di kursi goyang besar di langit," ujarnya.

Ucapan tersebut mencerminkan kedekatan keduanya selama bertahun-tahun membintangi serial tersebut, sekaligus menjadi penghormatan terakhir bagi Brendon.

Warisan yang Ditinggalkan

Selain dunia akting, Brendon juga dikenal sebagai seniman lukis di masa akhir hidupnya. Ia juga aktif menjadi juru bicara untuk Stuttering Foundation of America, berbagi kisah perjuangannya melawan gagap.

Ia meninggalkan saudara kembar identiknya, Kelly Donovan, serta karya-karya yang akan terus dikenang oleh para penggemar.

Kepergian Nicholas Brendon menjadi kehilangan besar bagi dunia hiburan. Sosoknya akan selalu diingat melalui karakter Xander Harris yang hangat dan jenaka.

Sumber: The Hollywood Reporter.