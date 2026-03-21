12 Film Action yang Dibintangi Chuck Norris

Chuck Norris(Doc IMDB)

SIAPA yang tidak kenal Chuck Norris? Di dunia maya, ia adalah sosok yang tidak bisa dikalahkan bahkan oleh hukum fisika melalui berbagai "Chuck Norris Facts". Namun, di dunia nyata, kariernya sebagai aktor laga adalah fondasi yang membangun standar film action modern. Sebagai pemegang sabuk hitam karate dan pendiri seni bela diri Chun Kuk Do, Norris membawa otentisitas ke layar lebar yang jarang dimiliki aktor lain pada masanya.

Berikut adalah daftar 12 film action terbaik yang dibintangi Chuck Norris yang wajib masuk dalam daftar tontonan Anda.

1. Way of the Dragon (1972)

Meskipun Norris berperan sebagai antagonis (Colt), film ini adalah tonggak sejarah. Pertarungannya melawan Bruce Lee di Koloseum Roma dianggap sebagai salah satu adegan bela diri terbaik sepanjang masa. Norris menunjukkan kecepatan dan kekuatan tendangan yang membuatnya dilirik oleh produser Hollywood.

2. Breaker! Breaker! (1977)

Dalam film ini, Norris berperan sebagai J.D. Dawes, seorang pengemudi truk yang mencari saudaranya yang hilang di sebuah kota kecil yang korup. Ini adalah film pertama di mana Norris menjadi bintang utama dan mulai membentuk persona "pahlawan pendiam" yang menjadi ciri khasnya.

3. Good Guys Wear Black (1978)

Norris memerankan John T. Booker, mantan pemimpin unit komando elit "Black Tigers". Ia harus menyelidiki mengapa anggota timnya dibunuh satu per satu setelah perang berakhir. Film ini sukses besar secara finansial dan mengukuhkan posisi Norris sebagai bintang box office.

4. A Force of One (1979)

Film ini menggabungkan unsur kepolisian dengan turnamen karate. Norris berperan sebagai Matt Logan, seorang juara karate yang direkrut polisi untuk membantu menangkap pembunuh berantai yang mahir bela diri. Adegan pertarungan di sini sangat teknis dan realistis.

5. The Octagon (1980)

Mengangkat tema ninja yang sedang populer di era 80-an. Norris berperan sebagai Scott James, seorang pensiunan juara karate yang harus melawan organisasi ninja teroris yang dipimpin oleh saudara angkatnya sendiri. Film ini penuh dengan aksi koreografi senjata tradisional.

6. Lone Wolf McQuade (1983)

Banyak yang menyebut ini sebagai cikal bakal serial "Walker, Texas Ranger". Sebagai J.J. McQuade, Norris adalah seorang Texas Ranger yang lebih suka bekerja sendiri. Ia harus berhadapan dengan penyelundup senjata yang diperankan oleh David Carradine. Pertarungan final antara keduanya adalah puncak dari film ini.

7. Missing in Action (1984)

Salah satu peran paling ikonik Norris sebagai Kolonel James Braddock. Film ini mengisahkan misi penyelamatan tawanan perang Amerika di Vietnam. Keberhasilan film ini melahirkan sebuah trilogi dan menjadikannya simbol patriotisme Amerika di layar lebar.

8. Code of Silence (1985)

Berbeda dengan film-film sebelumnya yang fokus pada bela diri, film ini lebih ke arah "urban crime thriller". Norris berperan sebagai polisi Chicago yang terjebak di tengah perang antar geng narkoba. Film ini mendapat pujian kritis karena penyutradaraan yang solid.

9. Invasion U.S.A. (1985)

Dalam film ini, Norris memerankan Matt Hunter, agen pensiunan yang harus menghentikan invasi teroris komunis di tanah Amerika. Film ini dikenal karena aksi tembak-menembak yang masif dan penggunaan peluncur roket ikonik yang digunakan Norris.

10. The Delta Force (1986)

Bekerja sama dengan legenda Lee Marvin, Norris berperan sebagai Mayor Scott McCoy dari unit elit Delta Force. Mereka menjalankan misi penyelamatan sandera di pesawat yang dibajak. Musik tema film ini sangat ikonik dan masih sering terdengar hingga sekarang.

11. Firewalker (1986)

Norris mencoba genre komedi petualangan bersama Louis Gossett Jr. Mereka berperan sebagai pencari harta karun yang terjebak dalam mitos kuno di Amerika Tengah. Film ini menunjukkan sisi lain Norris yang lebih santai namun tetap tangguh.

12. The Expendables 2 (2012)

Meski hanya sebagai cameo besar atau peran pendukung, kemunculannya sebagai Booker "The Lone Wolf" adalah penghormatan tertinggi bagi kariernya. Ia bahkan menceritakan salah satu "Chuck Norris Facts" di dalam film ini, yang disambut meriah oleh penggemar lintas generasi.

Chuck Norris adalah orang Barat pertama yang dianugerahi sabuk hitam tingkat delapan dalam Taekwondo. Sebelum menjadi aktor, ia bertugas di Angkatan Udara Amerika Serikat (Air Force). Ia menulis banyak buku, termasuk otobiografi dan buku tentang filosofi bela diri. (Z-4)