Sinopsis Film Force of Nature: Ancaman Penjahat saat Badai Besar

Berikut Sinopsis Film Force of Nature

FORCE of Nature adalah film bergenre aksi thriller yang dirilis pada Juli 2022. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 31 menit.

Film yang disutradarai Michael Polish ini dibintangi oleh Stephanie Cayo, Kate Bosworth, Emile Hirsch, David Zayas, Mel Gibson dan Jasper Polish.

Cerita berfokus pada seorang polisi bernama Cardillo yang ditugaskan untuk membantu evakuasi warga dari sebuah apartemen sebelum badai dahsyat datang.

Namun, situasi berubah menjadi berbahaya ketika sekelompok perampok juga berada di gedung tersebut untuk mencuri lukisan berharga.

Di dalam gedung, terdapat beberapa orang yang menolak evakuasi, termasuk mantan polisi tua bernama Ray. Ketegangan meningkat saat para kriminal mulai menyerang dan menyandera orang-orang di dalam gedung.

Di tengah badai yang semakin ganas, Cardillo bersama rekan dan penghuni apartemen harus bertahan hidup sekaligus menghentikan aksi para penjahat.

Pertarungan antara polisi, warga, dan perampok pun terjadi dalam kondisi ekstrem yang penuh bahaya.

Film ini menggabungkan aksi, kriminal, dan bencana alam, di mana karakter harus bertahan hidup dari dua ancaman sekaligus badai besar dan para penjahat. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki