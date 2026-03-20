14 Trik Forza Horizon 6 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
20/3/2026 22:00
Berikut Trik Forza Horizon 6(Doc PlayStation)

FORZA Horizon 6 adalah seri terbaru dari franchise Forza Horizon, yaitu game balap open-world yang dikembangkan oleh Playground Games dan diterbitkan oleh Xbox Game Studios.

Game ini menampilkan pengalaman balap di dunia terbuka dengan berbagai jenis mobil, balapan, dan event. Pemain bisa menjelajahi peta besar, mengikuti kompetisi, dan melakukan stunt sambil menikmati grafis realistis dan cuaca dinamis.

Berikut 14 Trik Forza Horizon 6

1. Atur Setting Mobil

  • Gunakan tuning sesuai jenis balapan.
  • Turunkan suspensi untuk balapan jalan raya.
  • Naikkan ground clearance untuk off road.

2. Gunakan Assist Sesuai Skill

  • Pemula: Aktifkan traction control dan braking assist.
  • Pro: Matikan assist untuk kecepatan maksimal.

3. Manfaatkan Racing Line

  • Ikuti garis balap untuk tahu kapan harus ngerem atau gas.
  • Warna merah untuk rem, hijau untuk gas.

4. Farming Uang Cepat

  • Ikuti event race berulang.
  • Selesaikan challenge harian atau mingguan.
  • Jual mobil langka di auction house.

5. Pilih Mobil Sesuai Event

  • S1/S2 class, mobil cepat.
  • B/A class, mobil stabil untuk handling.

6. Hafalkan Map

  • Kenali shortcut dan jalur alternatif.
  • Gunakan GPS untuk efisiensi waktu.

7. Upgrade yang Tepat

  • Fokus ke handling dulu daripada speed.
  • Gunakan ban racing untuk grip lebih baik.

8. Perhatikan Cuaca

  • Hujan, kurangi kecepatan.
  • Off road basah, gunakan AWD.

9. Teknik Mengemudi

  • Brake sebelum tikungan, bukan saat menikung.
  • Gunakan teknik drift ringan untuk belokan tajam.

10. Gunakan Rewind dengan Bijak

  • Perbaiki kesalahan saat tabrakan.
  • Jangan terlalu sering biar skill meningkat.

11. Ikut Event Online

  • Dapat hadiah lebih besar.
  • Bisa belajar dari pemain lain.

12. Klaim Reward Rutin

  • Login harian.
  • Event festival playlist.

13. Gunakan Fast Travel

  • Hemat waktu saat eksplor map.
  • Buka semua titik fast travel.

14. Eksplorasi dan Challenge

  • Cari barn find.
  • Selesaikan stunt seperti drift dan speed trap.

Walaupun Forza Horizon 6 belum rilis, trik dari seri sebelumnya masih sangat berguna: fokus pada tuning, pemilihan mobil, dan teknik mengemudi. (Z-4)

Sumber: kotaku, reddit



Editor : Reynaldi
