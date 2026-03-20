14 Trik Forza Horizon 6 Lengkap

FORZA Horizon 6 adalah seri terbaru dari franchise Forza Horizon, yaitu game balap open-world yang dikembangkan oleh Playground Games dan diterbitkan oleh Xbox Game Studios.

Game ini menampilkan pengalaman balap di dunia terbuka dengan berbagai jenis mobil, balapan, dan event. Pemain bisa menjelajahi peta besar, mengikuti kompetisi, dan melakukan stunt sambil menikmati grafis realistis dan cuaca dinamis.

Berikut 14 Trik Forza Horizon 6

1. Atur Setting Mobil

Gunakan tuning sesuai jenis balapan.

Turunkan suspensi untuk balapan jalan raya.

Naikkan ground clearance untuk off road.

2. Gunakan Assist Sesuai Skill

Pemula: Aktifkan traction control dan braking assist.

Pro: Matikan assist untuk kecepatan maksimal.

3. Manfaatkan Racing Line

Ikuti garis balap untuk tahu kapan harus ngerem atau gas.

Warna merah untuk rem, hijau untuk gas.

4. Farming Uang Cepat

Ikuti event race berulang.

Selesaikan challenge harian atau mingguan.

Jual mobil langka di auction house.

5. Pilih Mobil Sesuai Event

S1/S2 class, mobil cepat.

B/A class, mobil stabil untuk handling.

6. Hafalkan Map

Kenali shortcut dan jalur alternatif.

Gunakan GPS untuk efisiensi waktu.

7. Upgrade yang Tepat

Fokus ke handling dulu daripada speed.

Gunakan ban racing untuk grip lebih baik.

8. Perhatikan Cuaca

Hujan, kurangi kecepatan.

Off road basah, gunakan AWD.

9. Teknik Mengemudi

Brake sebelum tikungan, bukan saat menikung.

Gunakan teknik drift ringan untuk belokan tajam.

10. Gunakan Rewind dengan Bijak

Perbaiki kesalahan saat tabrakan.

Jangan terlalu sering biar skill meningkat.

11. Ikut Event Online

Dapat hadiah lebih besar.

Bisa belajar dari pemain lain.

12. Klaim Reward Rutin

Login harian.

Event festival playlist.

13. Gunakan Fast Travel

Hemat waktu saat eksplor map.

Buka semua titik fast travel.

14. Eksplorasi dan Challenge

Cari barn find.

Selesaikan stunt seperti drift dan speed trap.

Walaupun Forza Horizon 6 belum rilis, trik dari seri sebelumnya masih sangat berguna: fokus pada tuning, pemilihan mobil, dan teknik mengemudi. (Z-4)

Sumber: kotaku, reddit