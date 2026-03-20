Sinopsis Film The Hurricane Heist: Aksi Kejahatan saat Badai Besar

THE Hurricane Heist adalah film bergenre aksi, horor dan bencana yang dirilis pada Maret 2018. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 40 menit.

Film yang disutradarai Rob Cohen ini dibintangi oleh Maggie Grace, Toby Kebbell, Melissa Bolona, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, dan Jamie Andrew Cutler.

Film ini menggabungkan aksi perampokan dengan bencana alam dahsyat. Ceritanya berpusat pada seorang ahli meteorologi bernama Will Rutledge yang sedang mempelajari badai besar.

Bersama saudaranya, Breeze, ia terlibat dalam situasi berbahaya saat badai kategori tinggi mendekat.

Di sisi lain, sekelompok penjahat merencanakan pencurian uang dalam jumlah besar dari fasilitas pemerintah saat badai terjadi. Mereka memanfaatkan kekacauan akibat badai sebagai kesempatan untuk melancarkan aksi mereka.

Namun, rencana tersebut tidak berjalan mulus. Will dan agen pemerintah bernama Casey harus bekerja sama untuk menggagalkan perampokan sambil bertahan hidup dari terjangan badai yang semakin ganas.

Film ini menampilkan perpaduan antara aksi, ketegangan, dan kekuatan alam, di mana para tokohnya harus menghadapi dua ancaman sekaligus: penjahat dan badai mematikan. (Z-4)

