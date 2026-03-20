10 Rekomendasi Film Netflix untuk Libur Lebaran, Ada War Machine

10 Rekomendasi Film Netflix Terbaik untuk Libur Lebaran 2026: War Machine Alan Ritchson Jadi Primadona

Momen libur Lebaran 2026 adalah waktu yang paling dinantikan untuk melepas penat dan berkumpul bersama keluarga besar. Salah satu aktivitas favorit masyarakat Indonesia saat ini adalah menonton film melalui platform streaming. Tahun ini, Netflix menghadirkan beragam pilihan menarik, mulai dari film aksi berskala besar hingga drama keluarga lokal yang menyentuh hati.

Puncak perhatian penonton jatuh pada film orisinal terbaru berjudul War Machine. Namun, jangan keliru, ini bukanlah film satire Brad Pitt tahun 2017, melainkan sebuah mahakarya aksi sci-fi terbaru yang dibintangi oleh aktor kenamaan Alan Ritchson.

1. War Machine (2026) – Aksi Survival yang Menegangkan

Film ini menceritakan tentang sekelompok kandidat Army Ranger yang sedang menjalani latihan terakhir mereka di hutan belantara. Namun, latihan simulasi tersebut berubah menjadi pertarungan hidup dan mati ketika mereka bertemu dengan mesin pembunuh alien yang jatuh dari luar angkasa. Alan Ritchson tampil sangat dominan dengan aksi fisik yang luar biasa, menjadikan film ini sebagai tontonan paling populer di Netflix sepanjang Maret 2026.

2. Hanya Namamu dalam Doaku (2025)

Untuk Anda yang mencari nuansa hangat khas Lebaran, film Indonesia ini adalah jawabannya. Mengisahkan tentang keluarga Arga dan Hanggini, film ini menyoroti makna ketulusan dan kekuatan doa dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Sangat pas ditonton bersama orang tua dan pasangan.

3. Tinggal Meninggal (2026)

Sebuah komedi getir yang menceritakan tentang Gema, seorang pria yang tiba-tiba mendapatkan perhatian berlebih dari kerabatnya setelah kematian sang ayah. Film ini menyentil dinamika keluarga besar dengan cara yang lucu namun tetap memiliki pesan moral yang dalam.

Tips Menonton Nyaman Saat Lebaran: Gunakan fitur Profile Kids jika menonton bersama anak-anak agar konten tetap aman.

jika menonton bersama anak-anak agar konten tetap aman. Manfaatkan fitur Download untuk menonton tanpa gangguan jika jaringan internet di kampung halaman kurang stabil.

untuk menonton tanpa gangguan jika jaringan internet di kampung halaman kurang stabil. Siapkan camilan khas Lebaran seperti nastar dan kastengel untuk menambah keseruan menonton.

Daftar Rekomendasi Film Netflix Lainnya:

Judul Film Genre Cocok Untuk War Machine (2026) Action / Sci-Fi Penggemar Adrenalin Surat untuk Masa Mudaku Drama Inspiratif Refleksi Diri The Mitchells vs. Machines Animasi / Komedi Anak-anak & Keluarga Lebih dari Selamanya Romansa / Drama Pasangan Muda

People Also Ask (FAQ)

Apakah War Machine Alan Ritchson aman ditonton anak-anak?

Film ini memiliki rating dewasa (17+) karena mengandung adegan kekerasan yang intens dan pertempuran fisik. Disarankan untuk tidak ditonton oleh anak di bawah umur tanpa pengawasan.

Berapa biaya langganan Netflix di tahun 2026?

Harga langganan bervariasi mulai dari paket ponsel hingga paket premium 4K, yang dapat dibayarkan dalam Mata Uang Rupiah melalui berbagai dompet digital atau kartu kredit.

Kesimpulan

Libur Lebaran 2026 menawarkan variasi tontonan yang sangat kaya. Mulai dari aksi memukau Alan Ritchson dalam War Machine hingga drama keluarga lokal yang menyentuh hati. Pastikan Anda telah menyusun daftar tontonan ini agar momen berkumpul menjadi lebih berkesan. Selamat merayakan Idul Fitri dan selamat menonton!