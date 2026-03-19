Berikut Trik Descenders Lengkap(Doc PlayStation)

DESCENDERS adalah game olahraga sepeda ekstrem bertema downhill yang menantang pemain untuk menuruni berbagai jalur berbahaya dengan kecepatan tinggi.

Dalam game ini, kamu mengendarai sepeda melewati jalur yang dihasilkan secara acak, sehingga setiap permainan terasa berbeda dan tidak mudah ditebak.

Berikut 15 Trik Descenders Lengkap

1. Manual

Tarik stik ke belakang saat melaju.

Berguna untuk jaga keseimbangan dan gaya.

2. Bunny Hop

Tekan lalu tarik stik ke atas.

Digunakan untuk melompati rintangan kecil.

3. Basic Jump

Tekan tombol lompat saat melewati ramp.

Timing sangat penting agar lompatan tinggi.

4. Backflip

Tarik stik ke belakang saat di udara.

Pastikan kecepatan cukup agar tidak jatuh.

5. Frontflip

Dorong stik ke depan saat di udara.

Lebih sulit dari backflip karena timing lebih ketat.

6. 360 Spin

Putar stik ke kiri atau kanan saat di udara.

Bisa dikombinasikan dengan trik lain.

7. Superman

Tahan tombol trik saat di udara.

Karakter akan melepas kaki ke belakang.

8. Double Backflip

Butuh kecepatan tinggi dan ramp besar.

Cocok di map dengan slope curam.

9. Tailwhip

Putar sepeda saat di udara.

Timing harus presisi.

10. No Hander

Lepas tangan dari setang saat di udara.

Aman dilakukan di lompatan kecil dulu.

11. Kontrol Landing

Arahkan roda sejajar dengan tanah saat mendarat.

Ini kunci biar nggak crash.

12. Jaga Kecepatan

Jangan terlalu cepat di jalur teknis.

Tapi butuh kencang untuk trik besar.

13. Gunakan Rem dengan Bijak

Rem depan terlalu keras bisa bikin jatuh.

Kombinasikan dengan rem belakang.

14. Pilih Jalur Aman

Hindari batu dan pohon saat melakukan trik.

15. Latihan di Free Ride

Mode ini cocok untuk latihan trik tanpa tekanan.

Trik di Descenders butuh timing, kontrol, dan keberanian. Mulai dari trik dasar dulu, lalu lanjut ke trik udara dan kombinasi agar makin pro. (Z-4)

Sumber: descenderswiki, redbull