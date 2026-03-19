Spoiler One Piece 1177 Lengkap: Luffy dan Loki vs Imu

BOCORAN terbaru manga One Piece 1177 dari manga telah beredar, menghadirkan aksi besar dan emosi memuncak dari para karakter.

Chapter yang terdiri dari 17 halaman ini berjudul Amarah dan menampilkan berbagai pertarungan sengit di Elbaph.

Dilansir dari Pewpiece, pada halaman sampul, terdapat permintaan pembaca yang menampilkan Robin sedang menanam bunga bersama para tikus tanah.

Zoro dan para raksasa mengamuk. Chapter dibuka dengan Zoro bersama para raksasa menyerang Domi Reversed Giants.

Hajrudin menggunakan serangan Gungnir, Dorry menggunakan Ikoku Sovereignty, dan Stansen memperlihatkan teknik baru bernama Giant Troma.

Ketiga serangan ini berhasil membelah tubuh beberapa raksasa musuh menjadi dua. Sementara itu, Zoro mengeluarkan teknik baru Santoryu: Akaoni Okomega.

Serangan ini mirip dengan teknik Rengoku Oni Giri yang pernah ia gunakan melawan King, dan berhasil menghancurkan kepala serta tubuh musuh.

Di sisi lain, Chopper menghadapi dua raksasa. Ia berubah ke Monster Point dan menampar salah satu musuh. Awalnya tidak berpengaruh, namun tiba-tiba muncul bayangan dari tubuh raksasa.

Raksasa tersebut kemudian kembali ke bentuk normal, semua orang bingung bagaimana hal itu bisa terjadi.

Di sisi Sanji, terungkap bahwa Sanji, Franky, dan Jinbe berhasil mengalahkan Killingham. Mereka memisahkan kepala, tubuh, dan kaki untuk mencegah regenerasi.

Franky: Jika satu bagian disimpan dalam kotak, dia tidak bisa menyatu lagi

Sanji: Mereka mencari cara mengalahkan musuh untuk selamanya

Jinbe: Mengingatkan masih ada satu musuh yang belum terluka

Sanji juga marah karena Elbaph menderita akibat musuh yang dianggapnya lemah. Di bagian lain, Usopp berhadapan dengan Imu atau Gunko. Usopp menegaskan bahwa Elbaph adalah negara para pejuang sejati, ia mengecam taktik licik seperti sandera.

Namun, Usopp dihajar dan terluka. Brook mencoba membantu, tetapi tubuhnya dilumpuhkan dari jarak jauh. Usopp tetap bangkit dan menembakkan Skull Bombgrass, namun Imu atau Gunko teleportasi dan ledakan mengenai semuanya.

Usopp dan Brook tumbang, sementara musuh beregenerasi. Di sisi lain Nami memarahi Luffy dan Loki karena memperparah kebakaran di Elbaph.

Ia kesal karena tindakan mereka justru membantu kehancuran Momen lucu terjadi saat Ragnir mencoba menenangkan Luffy. Namun, Luffy malah marah ke Loki. Loki membalas dengan serangan petir dari mulutnya.

Serangan tersebut tidak berpengaruh pada Luffy. Ledakan besar terjadi. Di halaman penutup ganda yang epik Luffy, Loki, dan Ragnir tiba di lokasi, mereka melihat Usopp dan Brook terkapar tak sadarkan diri.

Luffy sangat terkejut dan marah, Loki menyadari bahwa musuh ini memiliki Haki yang sangat kuat.

Luffy: Aku benar-benar marah sekarang.

Loki: Aku juga tidak akan menahan diri.

Imu/Gunko: “Taat padaku atau mati Nika! Nidhogg! Pertarungan kita akan membelah dunia!”

Chapter berakhir dengan Luffy yang sangat murka menatap Imu. Minggu depan tidak libur. (Z-4)