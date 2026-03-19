Sinopsis Film Copshop: Aksi Kejar-kejaran Pembunuh Bayaran dan Penipu

Berikut Sinopsis Film Copshop(Doc IMDB)

COPSHOP adalah film aksi thriller yang bercerita tentang permainan kucing dan tikus antara seorang penipu licik, pembunuh bayaran, dan polisi di sebuah kantor sheriff kecil.

Film yang tayang dengan durasi 1 jam 48 menit ini dibintangi oleh Alexis Louder, Gerard Butler, Frank Grillo, Toby Huss, Chad Coleman dan Nicole Shatz.

Kisah berfokus pada Teddy Murretto, seorang penipu yang sengaja membuat masalah agar bisa ditangkap polisi dan masuk ke dalam tahanan.

Tujuannya adalah untuk bersembunyi dari kejaran pembunuh bayaran mematikan, Bob Viddick.

Namun rencana Teddy tidak berjalan mulus. Bob justru ikut masuk ke kantor polisi dengan cara licik, membuat situasi di dalam tahanan menjadi sangat berbahaya.

Seorang polisi muda, Valerie Young, harus menghadapi situasi kacau tersebut, di mana semua orang memiliki agenda masing-masing.

Copshop menghadirkan cerita penuh aksi, dialog tajam, dan ketegangan tinggi dalam ruang terbatas, dengan fokus pada permainan strategi antara karakter-karakternya. (Z-4)

