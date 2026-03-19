Jelang Comeback, Jungkook BTS Dibanjiri Dukungan Fantastis dari Fans Tiongkok

Jungkook BTS Dibanjiri Dukungan Fantastis dari Fans Tiongkok.(Allkpop)

KAWASAN bersejarah Gwanghwamun di Seoul, Korea Selatan, mendadak berubah menjadi lautan visual Jungkook BTS. Menjelang penampilan comeback yang sangat dinantikan pada 21 Maret 2026, basis penggemar terbesar sang artis di Tiongkok, Jungkook Tiongkok, meluncurkan kampanye dukungan berskala besar yang mencengangkan publik.

Mulai 16 hingga 22 Maret 2026, sebuah papan iklan digital raksasa di layar LumiMedia, Gwanghwamun, menjadi pusat perhatian. Dengan dimensi lebar 22,2 meter dan tinggi 30,5 meter, iklan Jungkook ditayangkan lebih dari 70 kali setiap hari. Skala periklanan ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar untuk individu idola K-pop di pusat kota Seoul.

Dominasi Visual di Jantung Kota Seoul

Tak hanya di satu titik, "Jungkook China" juga menyebarkan promosi di berbagai lokasi strategis lainnya:

Stasiun Gwanghwamun: Layar pilar CM (15-29 Maret).

Persimpangan Hotel Koreana: Billboard LED raksasa (20-22 Maret).

Area HYBE: Bus bertema khusus yang membungkus seluruh bodi kendaraan dengan foto Jungkook.

Dukungan domestik dari "Jungkook Supporters" (fans Korea) turut menambah kemeriahan dengan memasang iklan di dinding media gedung KT Gwanghwamun dan layar besar di Gedung Cheonggye Hanguk.

Loyalitas Tanpa Batas Fandom Tiongkok

Popularitas Jungkook di Tiongkok memang tidak tergoyahkan. Sebelumnya, saat Jungkook menyelesaikan wajib militer, para penggemar ini menjalankan iklan perayaan serentak di lebih dari 35 kota, termasuk Beijing, Shanghai, dan Hangzhou.

Mereka juga dikenal sebagai penyelenggara acara kembang api spektakuler di Haeundae, Busan, dan Sungai Han, Seoul, selama dua tahun berturut-turut.

Aksi masif ini dilakukan tepat saat gelombang penggemar internasional mulai membanjiri Bandara Internasional Incheon.

Laporan terbaru menyebutkan aula kedatangan bandara sempat mengalami kekacauan akibat membeludaknya fans yang datang khusus untuk menyaksikan panggung comeback Jungkook.

Dengan total lebih dari 30 proyek dukungan global yang telah dijalankan, "Jungkook Tiongkok" kembali membuktikan kekuatan ekonomi dan dedikasi mereka dalam mendukung karier solo sang bintang dunia tersebut di tahun 2026 ini. (Z-10)