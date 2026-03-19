Steven Spielberg Yakini Keberadaan Alien: Mustahil Kita Sendirian di Alam Semesta

Sutradara legendaris Steven Spielberg bicara blak-blakan soal UFO dan kehidupan ekstraterestrial di SXSW. (AFP)

SUTRADARA legendaris Steven Spielberg kembali menegaskan keyakinannya terhadap keberadaan makhluk ekstraterestrial. Dalam sesi wawancara utama di Festival Film & TV SXSW di Austin, Jumat (13/3), sutradara berusia 79 tahun tersebut berbagi pandangannya mengenai kehidupan di luar Bumi yang telah menginspirasi banyak karya ikoniknya.

"Saya tidak tahu lebih banyak daripada Anda semua, tetapi saya memiliki kecurigaan yang sangat kuat bahwa kita tidak sendirian di Bumi saat ini," ujar Spielberg. "Saya membuat film tentang hal itu."

Menanggapi Komentar Barack Obama

Spielberg bukan satu-satunya tokoh besar yang meyakini hal ini. Ia menyinggung pernyataan mantan Presiden AS, Barack Obama, yang sempat viral setelah menyebut alien itu ada. Spielberg mengaku reaksi pertamanya saat mendengar hal itu adalah antusiasme demi proyek film terbarunya.

Baca juga : Klarifikasi Barack Obama Soal Alien dan Area 51, Apakah Benar Ada UFO?

"Ya Tuhan, ini sangat bagus untuk Disclosure Day," canda Spielberg mengenang momen tersebut.

Meskipun Obama kemudian memberikan klarifikasi secara statistik alam semesta yang luas sangat memungkinkan adanya kehidupan, Spielberg tetap pada pendiriannya.

"Dia menarik diri untuk mengatakan apa yang dia yakini sebagai kehidupan di kosmos, yang tentu saja harus diyakini oleh semua orang," tambah Spielberg. "Seharusnya tidak ada yang benar-benar berpikir bahwa kita adalah satu-satunya peradaban cerdas di seluruh alam semesta."

Baca juga : Mantan Intel AS Akui Washington Sembunyikan Keberadaan Alien

Bagi sang peraih Oscar, pertanyaan besarnya bukan lagi soal statistik, melainkan sejarah. "Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sendirian sekarang? Dan apakah kita telah sendirian selama 80 tahun terakhir? Apakah kita telah sendirian selama beberapa ribu tahun terakhir?" lanjutnya.

Rasa Penasaran Sejak Kecil

Sutradara di balik film-film bertema alien seperti E.T., Close Encounters of the Third Kind, dan War of the Worlds ini menjelaskan bahwa ketertarikannya sudah muncul sejak ia masih anak-anak. Dalam video di balik layar yang dibagikan Universal Pictures, Spielberg mengaku selalu terpesona pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan.

"Ketika saya masih kecil, saya ingat memiliki rasa ingin tahu yang nyata tentang langit di malam hari dan apa yang terjadi di sana, dan juga bukan sekadar kemungkinan, tetapi jaminan bahwa ada kehidupan di luar planet ini," ungkapnya.

Menariknya, meski sering mengangkat tema ini, Spielberg mengaku belum pernah mengalami fenomena paranormal secara langsung. "Saya membuat film berjudul Close Encounters of the Third Kind. Saya bahkan belum pernah mengalami pertemuan jenis pertama atau kedua! Mengapa saya belum melihat apa pun? Setengah dari teman-teman saya telah melihat UFO atau UAP. Di mana keadilannya, jika Anda mendengarkan di luar sana?" selorohnya.

Tentang Film 'Disclosure Day'

Proyek terbaru Spielberg, Disclosure Day, menjadi film bertema UFO pertamanya sejak Close Encounters of the Third Kind. Film fiksi ilmiah ini didasarkan pada ide orisinal Spielberg dengan naskah yang ditulis oleh David Koepp, kolaborator lamanya dalam Jurassic Park dan War of the Worlds.

Film bertabur bintang ini akan menampilkan deretan aktor ternama seperti Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, dan Colman Domingo. Dengan narasi yang mempertanyakan ketakutan manusia akan kebenaran, Disclosure Day dijadwalkan menyapa penonton pada musim panas mendatang. (People/Z-2)