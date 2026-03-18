5 Spot Namjoon Tour di Seoul saat Konser Comeback BTS 2026, Wajib Dikunjungi ARMY!

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BAGI ARMY (sebutan fans BTS), kunjungan ke Seoul saat momentum comeback akbar BTS pada Maret 2026 ini terasa kurang lengkap jika hanya berfokus pada konser di Gwanghwamun Square. Sang leader, RM (Kim Namjoon), dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai seni rupa.
Kecintaannya ini melahirkan tren global bernama "Namjoon Tour", di mana para penggemar berziarah ke galeri-galeri yang pernah dikunjungi sang idola.
Laporan Korea Art Market 2025 bahkan menobatkan RM sebagai satu dari 20 sosok paling berpengaruh di pasar seni Korea.
Tidak hanya sebagai penikmat, RM juga dijadwalkan akan mengkurasi pameran pertamanya, "RM x SFMOMA", di San Francisco pada Oktober 2026 mendatang.
SeMA adalah titik awal populernya "Namjoon Tour" setelah RM mengunjungi pameran David Hockney pada 2019. Kedekatan RM dengan museum ini sangat personal; ia bahkan pernah meminjamkan koleksi pribadinya, patung kuda putih bertajuk Horse karya Kwon Jin-kyu, untuk dipamerkan di sini. Museum ini memiliki koleksi permanen lebih dari 6.310 karya seni kontemporer.
Di sini, Anda bisa merasakan kekaguman RM terhadap warisan budaya tradisional Korea. Lokasi paling ikonik adalah "Room of Quiet Contemplation", tempat bersemayam dua patung Pensive Bodhisattva yang merupakan harta karun nasional. RM pernah mengunggah foto miniatur patung ini di media sosialnya, yang seketika memicu lonjakan penjualan di toko suvenir museum.
Info Kurs: Berdasarkan data Maret 2026, 1 Won Korea Selatan setara dengan kurang lebih Rp11,15 (Mata Uang Rupiah). Pastikan mengecek kurs terbaru sebelum bertransaksi di lokasi.
Museum ini merupakan salah satu destinasi favorit RM. Ia kerap membagikan momen kunjungannya melalui akun resmi BTS. Pada awal 2024, di sela-sela wajib militer, RM bahkan sempat terlihat menghadiri pameran Philippe Parreno di sini. Leeum menyimpan koleksi prestisius, mulai dari seni tradisional Korea hingga karya modern dari maestro dunia seperti Andy Warhol dan Mark Rothko.
Kontribusi RM di MMCA melampaui sekadar pengunjung. Pada ulang tahunnya yang ke-27, ia menyumbangkan 100 juta won (sekitar Rp1,1 miliar) untuk mendukung publikasi buku seni bagi sekolah dan perpustakaan. Maret ini, MMCA Seoul juga tengah menggelar pameran tunggal perdana Damien Hirst di Asia bertajuk "Nothing Is True But Everything Is Possible".
Jika ingin menyelami sisi paling personal dari selera seni RM, PKM Gallery di Distrik Jongno adalah jawabannya. Galeri ini mewakili karya Yun Hyong-keun, pelukis monokrom favorit RM. Begitu besarnya pengaruh Yun, RM bahkan mendedikasikan album solonya, Indigo (2022), untuk sang pelukis.
|Lokasi
|Daya Tarik Utama
|SeMA
|Spot foto David Hockney & Patung Kwon Jin-kyu
|Museum Nasional
|Room of Quiet Contemplation (Bodhisattva)
|MMCA Seoul
|Pameran Damien Hirst (Maret-Juni 2026)
Kunjungan ke galeri-galeri ini tidak hanya memberikan pengalaman visual yang mendalam, tetapi juga mendekatkan penggemar pada filosofi hidup RM yang melihat seni sebagai jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. (Koreatimes/Z-10)
RM secara terbuka membagikan kegelisahan pribadinya menjelang pergantian tahun, mulai dari soal usia, rasa kesepian, hingga pandangannya tentang pernikahan.
RM secara resmi mengumumkan bahwa ia telah berhasil mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) di usianya yang ke-31 tahun.
Leader BTS, RM, memberikan pidato pada 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit di Gyeongju Arts Center, Provinsi North Gyeongsang, Korea Selatan, Rabu (29/10)
Euforia ARMY, sebutan penggemar BTS, meluap di media sosial menyambut kembalinya V (Kim Taehyung) dan RM yang resmi menyelesaikan wajib militer (wamil) pada hari ini, Selasa (10/6).
Kabar gembira bagi penggemar BTS di seluruh dunia! V BTS, atau Kim Taehyung, bersama dengan RM, resmi menyelesaikan wajib militer (wamil) mereka pada hari ini, 10 Juni 2025.
