Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Reynaldi Andrian Pamungkas
18/3/2026 18:10
Agnes Jennifer Gugat Cerai David Clemet, ini Penyebabnya
Agnes Jennifer(Doc Instagram Agnes Jennifer)

KABAR mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Selebgram sekaligus TikToker populer, Agnes Jennifer, secara resmi telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, David Clement. Keputusan ini mengakhiri spekulasi publik yang telah berkembang sejak setahun terakhir.

Sidang Perdana di Hari Anniversary

Hal yang paling menyita perhatian publik adalah pelaksanaan sidang perdana perceraian mereka yang digelar pada Senin, 16 Maret 2026. Tanggal tersebut secara ironis bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahan (wedding anniversary) mereka.

Melalui unggahan di akun media sosialnya, Agnes mengunggah foto dirinya mengenakan gaun pengantin dengan keterangan yang menyentuh hati. Ia menyebut momen ini sebagai "beginning of its ending" atau awal dari sebuah akhir.

Fakta Kunci Perceraian Agnes Jennifer

  • Tanggal Sidang: 16 Maret 2026 (Bertepatan dengan Anniversary).
  • Penyebab Utama: Isu perselingkuhan yang mencuat sejak 2025.
  • Status Agama: Katolik (Menyinggung proses annulment).
  • Anak: Bradley Clement dan Audrey Beatrice Clement.

Penyebab Utama: Isu Perselingkuhan 'Gayung Love Pink'

Penyebab utama keretakan rumah tangga ini disinyalir kuat karena adanya orang ketiga. Isu perselingkuhan David Clement sebenarnya sudah mulai terendus publik sejak awal tahun 2025. Saat itu, muncul istilah "Gayung Love Pink" yang viral di media sosial, merujuk pada sosok wanita yang diduga menjadi selingkuhan David.

Meskipun Agnes sempat berusaha mempertahankan rumah tangganya selama satu tahun terakhir, ia akhirnya sampai pada titik di mana hubungan tersebut tidak lagi bisa diteruskan. Agnes menegaskan bahwa keputusan ini murni berasal dari dirinya sendiri setelah melalui proses refleksi yang panjang demi menemukan kembali ketenangan hidup.

Penjelasan Soal Perceraian dalam Katolik

Mengingat Agnes Jennifer menganut agama Katolik, banyak netizen yang mempertanyakan proses perceraian tersebut. Secara teologis, Katolik tidak mengenal perceraian sipil sebagai pemutus ikatan sakramen pernikahan.

Namun, Agnes menjelaskan bahwa terdapat prosedur annulment atau pembatalan pernikahan. "Bisa annulment kalau ada alasan yang tepat seperti zina atau KDRT, tapi ngurusnya ke Vatikan. Memang repot, tapi bisa," tulis Agnes menanggapi pertanyaan netizen di Instagram.

Fokus pada Kebahagiaan Diri dan Anak

Kini, Agnes Jennifer memilih untuk fokus pada pemulihan diri dan masa depan kedua anaknya. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para pengikutnya yang telah memberikan dukungan moral selama masa-masa sulit ini.

Agnes menyatakan bahwa dirinya telah berdamai dengan keadaan dan sudah move on secara emosional bahkan sebelum proses hukum dimulai. Baginya, perpisahan ini adalah jalan satu-satunya untuk menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang di tengah toxic relationship. (Z-4)



Editor : Reynaldi
