Sinopsis Film Kandahar: Misi Berbahaya Agen Rahasia CIA di Timur Tengah

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KANDAHAR adalah film bergenre aksi dan perang yang dirilis pada Mei 2023. Film ini tayang dengan durasi 2 jam.
Film yang disutradarai Ric Roman Waugh ini dibintangi oleh Travis Fimmel, Gerard Butler, Elnaaz Norouzi, Ali Fazal, dan Navid Negahban.
Film ini mengikuti kisah Tom Harris, seorang agen rahasia CIA yang sedang menjalankan misi berbahaya di wilayah Timur Tengah, khususnya di sekitar Kandahar, Afghanistan.
Namun, identitasnya tiba-tiba terbongkar setelah terjadi kebocoran informasi intelijen. Hal ini membuatnya menjadi target banyak pihak, termasuk musuh dan kelompok bersenjata.
Dalam kondisi genting, Tom Harris harus bertahan hidup di wilayah berbahaya, menyelesaikan misinya, dan melarikan diri menuju titik evakuasi di Kandahar.
Ia dibantu oleh seorang penerjemah lokal yang setia, dan keduanya harus menghadapi pengejaran serta berbagai ancaman di sepanjang perjalanan.
Kandahar adalah film yang penuh aksi dan ketegangan, mengisahkan perjuangan seorang agen rahasia yang harus melarikan diri sambil menyelesaikan misi di wilayah berbahaya. (Z-4)
Sumber: imdb, wiki
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved