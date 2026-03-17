Sinopsis Film Plane: Aksi Mencekam Pendaratan Darurat di Pulau Terpencil

Berikut Sinopsis Film Plane(Doc IMDB)

PLANE adalah film bergenre aksi dan thriller yang dirilis pada Januari 2023. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 47 menit.

Film yang disutradarai Jean Francois Richet ini dibintangi oleh Gerard Butler, Mike Colter, Daniella Pineda, Lilly Kung dan Evan Dane Taylor.

Film ini menceritakan tentang seorang pilot pesawat komersial, Brodie Torrance, yang harus melakukan pendaratan darurat setelah pesawatnya terkena badai hebat dan sambaran petir.

Pesawat tersebut akhirnya mendarat di sebuah pulau terpencil yang ternyata dikuasai oleh kelompok bersenjata berbahaya.

Situasi semakin menegangkan ketika para penumpang dijadikan sandera oleh kelompok tersebut.

Untuk menyelamatkan semua orang, Brodie terpaksa bekerja sama dengan seorang tahanan misterius yang ikut dalam penerbangan, yaitu Louis Gaspare.

Dengan keberanian dan strategi, mereka berusaha melindungi penumpang dan mencari cara agar bisa keluar dari pulau tersebut dengan selamat.

Plane adalah film penuh aksi dan ketegangan yang menggabungkan survival, kerja sama, dan keberanian dalam situasi ekstrem. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki