Raja Charles III Jajal Jadi DJ saat Kunjungi Manchester

Intip keseruan Raja Charles III saat mencoba alat DJ di Aviva Studios Manchester. Sang Raja mengaku sedang berusaha menguasai teknik mixing!(PA Media)

ADA pemandangan tidak biasa saat kunjungan Raja Charles III ke Manchester baru-baru ini. Sang monarki terlihat menjajal kemampuannya di balik meja mixing DJ saat menyambangi Aviva Studios, markas organisasi seni Factory International.

Dalam kunjungan tersebut, Raja Charles bertemu dengan para pemuda yang mendapatkan bantuan dari badan amal King’s Trust. Salah satu momen menarik terjadi ketika Christian St Louis, 22, seorang calon DJ asal Middleton, menantang Sang Raja untuk mencoba memutar piringan hitam digital tersebut.

Sambil memandu Sang Raja, Christian menjelaskan langkah-langkah dasar mixing. "Pertama, Anda memuat lagunya, lalu putar yang ini. Memang ada banyak tombol. Tapi begitu Anda tahu apa yang harus dilakukan, ini akan terasa mudah," jelasnya.

Raja Charles pun tampak menikmati irama musik sambil menggerakkan tubuhnya. Ketika seorang penonton berkomentar bahwa menjadi DJ tidak semudah kelihatannya, Sang Raja tertawa. "Saya sedang mencoba memahaminya," jawabnya.

Dampak Program 'Creative Futures'

Christian mengungkapkan kursus DJ yang ia jalani melalui King’s Trust sangat membantu masa depannya. "Saya selalu ingin menjadi DJ. Sekarang saya tahu saya bisa melakukannya," ujarnya. Ia kini tengah mencari pekerjaan untuk menabung demi membeli alat DJ sendiri dan berharap bisa merilis rekamannya sendiri.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Creative Futures, sebuah kolaborasi antara King’s Trust dan Elba Hope Foundation milik aktor kawakan Idris Elba dan istrinya, Sabrina. Program ini dirancang untuk menginspirasi anak muda melalui seni serta membangun kepercayaan diri mereka di industri kreatif.

Menariknya, Idris Elba sendiri merupakan salah satu sosok yang pernah dibantu badan amal ini (saat masih bernama Prince's Trust) ketika ia masih remaja.

Apresiasi Karya Seni Anak Muda

Selain mencoba menjadi DJ, Raja Charles juga berbincang dengan Mariama Gallow, 19. Gadis asal Manchester ini membacakan puisi karyanya sendiri di hadapan Sang Raja. Ternyata, Raja Charles sebelumnya sudah pernah melihat cuplikan puisi Mariama yang ditunjukkan Idris Elba melalui sebuah film.

"Itu luar biasa. Benar-benar sangat bagus," puji Sang Raja kepada Mariama.

Raja Charles juga bertemu dengan para pemuda yang belajar keterampilan produksi panggung, mulai dari tata cahaya hingga tata suara di Factory Academy. Program ini telah membantu lebih dari 100 anak muda di seluruh Manchester dan mulai merambah ke wilayah lain di Inggris.

Kunjungan tersebut ditutup dengan peresmian plakat peringatan dan penampilan paduan suara dari Royal Northern College of Music di ruang terbuka. Sang Raja juga menyempatkan diri menyapa masyarakat yang berkumpul di luar lokasi acara sebelum meninggalkan pusat kota Manchester. (BBC/Z-2)