11 Trik Call of Duty: Warzone Lengkap

CALL of Duty: Warzone adalah game battle royale gratis yang dikembangkan oleh Infinity Ward dan Raven Software, serta diterbitkan oleh Activision. Game ini merupakan bagian dari seri Call of Duty yang sangat populer di dunia.
Dalam game ini, pemain bertarung di sebuah peta besar bersama puluhan hingga ratusan pemain lain. Tujuan utamanya adalah bertahan hidup dan menjadi pemain atau tim terakhir yang tersisa. Pemain harus mencari senjata, perlengkapan, dan uang di dalam permainan sambil menghadapi musuh.
Saat awal permainan, pilih lokasi yang tidak terlalu ramai agar kamu bisa mengumpulkan senjata dan perlengkapan terlebih dahulu sebelum bertempur.
Armor sangat penting untuk menambah pertahanan. Usahakan selalu membawa armor plate penuh agar tidak mudah dikalahkan oleh musuh.
Loadout drop memungkinkan pemain menggunakan senjata favorit dengan attachment terbaik. Ini bisa memberi keunggulan besar saat pertempuran.
Mini map membantu mengetahui posisi musuh, zona aman, dan arah tembakan. Pemain yang sering melihat mini map biasanya lebih cepat bereaksi terhadap bahaya.
Memakai headset membantu mendengar langkah kaki musuh, suara tembakan, dan arah kendaraan sehingga kamu bisa lebih siap menghadapi serangan.
Jika bermain dalam mode squad, komunikasi sangat penting. Gunakan strategi bersama agar serangan lebih efektif.
UAV dapat memperlihatkan posisi musuh di mini map. Gunakan item ini saat ingin menyerang atau menghindari musuh.
Kendaraan membantu bergerak cepat di map besar, tetapi juga membuatmu mudah terlihat oleh musuh. Gunakan hanya saat diperlukan.
Gas mask memungkinkan pemain bertahan lebih lama di area gas sehingga bisa melakukan rotasi posisi atau mengejutkan musuh.
Gunakan senjata dengan recoil rendah agar tembakan lebih akurat, terutama saat pertempuran jarak menengah dan jauh.
Terlalu lama berdiam di satu tempat membuat pemain mudah ditemukan. Bergerak secara strategis untuk menghindari serangan musuh.
Menguasai trik dalam Call of Duty: Warzone membutuhkan kombinasi strategi, kerja sama tim, dan kemampuan menembak. Dengan latihan dan menerapkan tips di atas, peluang untuk mendapatkan Victory akan semakin besar. (Z-4)
Sumber: duniagames, pocketlint
