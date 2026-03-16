Sinopsis Film Hounds of War: Operasi Rahasia Tentara Bayaran Elit

Berikut Sinopsis Film Hounds of War

HOUNDS of War adalah film aksi thriller tahun 2024 yang disutradarai oleh Isaac Florentine dan dibintangi Frank Grillo, Robert Patrick, serta Rhona Mitra.

Film ini mengangkat tema pengkhianatan, perang, dan balas dendam di dunia tentara bayaran.

Film ini berfokus pada Ryder, seorang tentara bayaran elit yang tergabung dalam tim operasi rahasia berbahaya. Bersama rekan-rekannya, ia menjalankan berbagai misi berisiko tinggi di wilayah konflik.

Suatu hari, tim mereka dikirim menjalankan misi yang tampaknya biasa. Namun ternyata misi tersebut adalah jebakan mematikan yang sengaja dirancang untuk menghancurkan seluruh tim. Dalam serangan itu, hampir semua anggota tim tewas.

Ryder menjadi satu-satunya yang selamat dari tragedi tersebut. Dipenuhi rasa marah dan kehilangan, ia memutuskan untuk mencari dalang di balik pengkhianatan tersebut dan membalas kematian rekan-rekannya, termasuk keluarganya yang juga menjadi korban.

Perjalanannya dipenuhi berbagai aksi menegangkan seperti baku tembak, perkelahian jarak dekat, serta strategi militer yang berbahaya. Dalam misinya, Ryder juga harus menghadapi konspirasi besar dan konflik batin tentang kepercayaan serta kesetiaan.

Hounds of War adalah film aksi penuh ketegangan yang menceritakan perjuangan seorang tentara bayaran yang selamat dari pengkhianatan dan berusaha membalas kematian timnya sambil mengungkap konspirasi di balik misi tersebut. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki