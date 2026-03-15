Peran Vital Rosamund Pike dalam Doom: Ilmuwan Kunci di Balik Misteri Mutasi Mars

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
DALAM film Doom (2005) yang diadaptasi dari video game legendaris, perhatian penonton sering kali tertuju pada aksi maskulin Dwayne Johnson dan Karl Urban. Namun, sosok Dr. Samantha Grimm yang diperankan oleh Rosamund Pike sebenarnya adalah jantung dari narasi film ini. Tanpa kecerdasannya, misteri di balik pembantaian di Stasiun Olduvai tidak akan pernah terungkap.
Rosamund Pike memerankan Samantha Grimm, seorang antropolog dan ilmuwan senior yang bekerja untuk Union Aerospace Corporation (UAC) di Mars. Berbeda dengan tim marinir RRTS yang datang dengan senjata lengkap, Samantha menghadapi ancaman dengan mikroskop dan data penelitian.
Ia adalah orang pertama yang menyadari bahwa makhluk-makhluk mengerikan yang membantai staf UAC bukanlah alien dari luar angkasa, melainkan hasil dari eksperimen Kromosom C24 yang gagal. Penemuan ini mengubah arah film dari sekadar invasi menjadi horor medis yang mencekam.
Peran vital Samantha terlihat saat ia menjelaskan mekanisme Kromosom ke-24. Melalui analisisnya, terungkap bahwa kromosom ini bekerja berdasarkan sifat dasar manusia:
Penjelasan ilmiah yang dibawakan Pike memberikan kedalaman pada plot, menjelaskan mengapa beberapa karakter berubah menjadi monster sementara yang lain tetap bertahan sebagai manusia super.
Samantha Grimm bukan sekadar damsel in distress. Ia adalah tokoh yang memberikan "obat" (C24) kepada saudaranya, John "Reaper" Grimm, sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawanya, yang kemudian memicu adegan aksi First-Person Shooter (FPS) ikonik di akhir film.
Selain aspek sains, Rosamund Pike berhasil membawa dimensi emosional melalui hubungannya dengan sang kakak, John "Reaper" Grimm (Karl Urban). Dinamika saudara yang kehilangan orang tua mereka dalam kecelakaan penggalian di Mars ini memberikan motivasi kuat bagi Reaper untuk melindungi Samantha di tengah kekacauan.
Kehadiran Samantha memastikan bahwa di tengah ledakan dan baku tembak, masih ada sisi kemanusiaan yang diperjuangkan. Ia mewakili etika dan ilmu pengetahuan yang mencoba memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh keserakahan korporasi UAC.
Meskipun film Doom menerima ulasan beragam saat perilisannya, penampilan Rosamund Pike tetap dianggap sebagai salah satu poin kuat yang memberikan bobot naratif pada adaptasi video game yang penuh aksi ini. (H-3)
Film Doom (2005) merupakan adaptasi layar lebar dari waralaba video game legendaris karya id Software. Mengambil latar masa depan, film ini dibintangi oleh Rosamund Pike.
AKTRIS papan atas Rosamund Pike baru-baru ini merefleksikan salah satu titik terendah dalam perjalanan profesionalnya, yakni keterlibatannya dalam film Doom.
Film Doom (2005) merupakan adaptasi layar lebar dari waralaba video game legendaris karya id Software. Mengambil latar masa depan, film ini dibintangi oleh Rosamund Pike.
AKTRIS papan atas Rosamund Pike baru-baru ini merefleksikan salah satu titik terendah dalam perjalanan profesionalnya, yakni keterlibatannya dalam film Doom.
