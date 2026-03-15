Sinopsis Film Doom: Perjuangan Rosamund Pike Melawan Teror Mutan di Mars

Rosamund Pike dan Dwayne Johnson dalam film Doom (2005).(Dok. IMDB)

Film Doom (2005) merupakan adaptasi layar lebar dari waralaba video game legendaris karya id Software. Mengambil latar masa depan, film ini menggabungkan elemen fiksi ilmiah, horor, dan aksi intens yang menjadi ciri khas permainannya.

Misi Penyelamatan di Stasiun Olduvai

Cerita dimulai pada tahun 2046, ketika sebuah fasilitas penelitian rahasia milik Union Aerospace Corporation (UAC) di Planet Mars mengalami serangan misterius. Setelah menerima sinyal darurat tingkat tinggi, sekelompok marinir elit yang dikenal sebagai Rapid Response Tactical Squad (RRTS) dikirim melalui "Ark", sebuah portal lubang cacing yang menghubungkan Bumi dan Mars.

Pasukan ini dipimpin oleh Sarge (Dwayne Johnson) dan beranggotakan prajurit tangguh lainnya, termasuk John "Reaper" Grimm (Karl Urban). Tugas mereka sederhana namun mematikan: mengamankan fasilitas, mengambil data penelitian, dan menetralisir ancaman apa pun.

Rosamund Pike sebagai Dr. Samantha Grimm

Di pusat konflik ini, muncul karakter Dr. Samantha Grimm yang diperankan oleh Rosamund Pike. Samantha adalah seorang ilmuwan UAC sekaligus saudara kembar dari Reaper. Kehadirannya sangat krusial karena ia memahami apa yang sebenarnya terjadi di laboratorium tersebut.

Samantha mengungkapkan bahwa para ilmuwan tidak sengaja membangkitkan ancaman kuno saat meneliti sisa-sisa ras humanoid di Mars. Mereka menemukan pasangan kromosom ke-24 (C24) buatan yang mampu memberikan kekuatan super, namun memiliki efek samping mengerikan: mengubah manusia menjadi monster pemangsa jika orang tersebut memiliki kecenderungan jahat.

Pertempuran Melawan Mutasi

Situasi semakin tak terkendali ketika satu per satu anggota marinir gugur akibat serangan makhluk haus darah yang bersembunyi di lorong-lorong gelap fasilitas. Ketegangan memuncak saat Sarge, sang pemimpin, mulai menunjukkan perilaku otoriter dan kejam, sementara Reaper harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Samantha.

Puncak film ini menampilkan adegan ikonik first-person shooter (FPS) yang meniru perspektif pemain dalam video game, di mana penonton diajak merasakan ketegangan langsung saat menghadapi monster dari sudut pandang karakter utama.

Rosamund Pike sempat mengakui dalam sebuah wawancara bahwa ia awalnya kurang memahami latar belakang video game Doom sebelum mengambil peran ini, namun ia berhasil memberikan nuansa emosional dalam hubungan kakak-adik yang menjadi inti cerita.

Apakah Reaper dan Samantha berhasil keluar dari Mars dengan selamat? Saksikan ketegangan film Doom yang menyajikan aksi brutal dan misteri sains yang mencekam. (H-3)