FILM perang kerajaan adalah jenis film yang menceritakan pertempuran atau konflik yang terjadi pada masa kerajaan, biasanya melibatkan raja, prajurit, dan perebutan kekuasaan antar kerajaan.

Film ini umumnya berlatar zaman sejarah atau era kerajaan kuno dan menampilkan adegan perang besar, strategi militer, serta kisah kepahlawanan para tokohnya.

Selain aksi pertempuran, film perang kerajaan juga sering menampilkan drama politik, pengkhianatan, dan perjuangan mempertahankan wilayah kerajaan.

Berikut 9 Rekomendasi Film Perang Kerajaan yang Wajib Ditonton

1. Braveheart (1995)

Film ini menceritakan perjuangan William Wallace memimpin rakyat Skotlandia melawan penjajahan Inggris pada abad ke-13.

2. Gladiator (2000)

Berkisah tentang jenderal Romawi yang dikhianati dan berjuang sebagai gladiator untuk membalas dendam pada kaisar yang merebut kekuasaan.

3. Kingdom of Heaven (2005)

Mengangkat kisah Perang Salib di Yerusalem serta konflik antara kerajaan Kristen dan pasukan Muslim.

4. Troy (2004)

Film epik tentang perang besar antara kerajaan Yunani dan Troy yang dipicu oleh kisah cinta Paris dan Helen.

5. The Last Samurai (2003)

Mengisahkan perjuangan para samurai Jepang mempertahankan tradisi mereka di tengah modernisasi negara.

6. The King (2019)

Film ini menceritakan perjalanan Raja Henry V dari Inggris yang harus memimpin pasukan dalam perang besar melawan Prancis.

7. 300 (2006)

Berkisah tentang Raja Leonidas dari Sparta yang memimpin 300 prajurit melawan pasukan Persia dalam pertempuran Thermopylae.

8. Outlaw King (2018)

Menceritakan perjuangan Raja Robert the Bruce dalam memimpin rakyat Skotlandia melawan Inggris.

9. The Northman (2022)

Film tentang pangeran Viking yang berusaha membalas kematian ayahnya dan merebut kembali kerajaan yang dirampas.

Film perang kerajaan biasanya menampilkan kisah kepahlawanan, strategi perang, dan konflik perebutan kekuasaan yang penuh aksi dan drama sejarah. (Z-4)

Sumber: keepo, collider