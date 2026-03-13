Sinopsis Film Walking on Thin Ice: Kehidupan Keluarga yang Berubah Drastis

Berikut Sinopsis Film Walking on Thin Ice(Doc IMDB)

WALKING on Thin Ice adalah film drama Korea bergenre kriminal dan thriller yang dirilis pada Oktober 2025. Film ini tayang sebanyak 12 episode.

Film yang disutradarai Song Hyun-wook ini dibintangi oleh Lee Young-ae, Kim Young-kwang, dan Park Yong-woo.

Berikut Sinopsis Film Walking on Thin Ice

Drama ini berfokus pada Kang Eun-soo, seorang ibu dan istri yang hidup sederhana bersama keluarganya.

Kehidupan mereka berubah drastis ketika suaminya didiagnosis sakit parah dan keluarga mereka mengalami masalah keuangan besar.

Suatu hari, Eun-soo secara tidak sengaja menemukan tas berisi narkoba bernilai sangat besar.

Awalnya ia berniat menyerahkannya kepada polisi, tetapi karena putus asa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan suaminya, ia akhirnya memilih menyimpan dan menjual barang tersebut.

Dalam perjalanannya, ia bertemu Lee Kyung, seorang guru seni di sekolah putrinya yang ternyata memiliki identitas rahasia sebagai pengedar narkoba.

Keduanya kemudian bekerja sama menjalankan bisnis ilegal yang berbahaya, menjual narkoba kepada kalangan elit di klub malam terkenal di Gangnam.

Namun, aktivitas mereka terus diawasi oleh Detektif Jang Tae-gu, seorang penyelidik yang bertekad membongkar jaringan narkoba tersebut.

Situasi ini membuat Eun-soo harus hidup dalam ketakutan, karena sedikit kesalahan saja bisa menghancurkan keluarganya dan membuatnya tertangkap polisi.

Drama ini menampilkan kisah penuh ketegangan tentang pilihan moral, keputusasaan, dan bagaimana seseorang bisa terjerumus ke dunia kriminal demi melindungi keluarga. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki