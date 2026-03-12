Sinopsis Film The Defects: Aksi Balas Dendam Korban Praktik Adopsi Ilegal

Berikut Sinopsis Film The Defects(Doc IMDB)

THE Defects adalah film drama Korea bergenre aksi, thriller dan tragedi yang dirilis pada Agustus 2025. Film ini tayang sebanyak 8 episode.

Film yang disutradari Oh Ki-hwan ini dibintangi oleh Yum Jung-ah, Won Jin-ah, Choi Young-joon, dan Kim Jin-young.

Berikut Sinopsis Film The Defects

Cerita berpusat pada Kim Se-hee, seorang dokter terkenal sekaligus direktur rumah sakit besar yang tampak dermawan dan terhormat di depan publik.

Namun di balik citranya yang baik, ia sebenarnya memimpin organisasi adopsi ilegal yang memperdagangkan anak-anak.

Organisasi tersebut memiliki sistem kejam, orang tua angkat bisa mengembalikan anak yang dianggap tidak sesuai harapan, seperti barang cacat.

Anak-anak yang dikembalikan ini disebut defects atau produk gagal. Nasib mereka sangat tragis karena organisasi tersebut berusaha menghilangkan mereka untuk menutupi kejahatan yang terjadi.

Di tengah kekejaman itu, seorang gadis bernama Kim Ah-hyeon berhasil selamat dari sistem tersebut.

Ia kemudian tumbuh menjadi pemimpin bagi anak-anak korban lainnya yang berhasil bertahan hidup. Bersama mereka, Ah-hyeon berusaha mengungkap kebenaran dan membalas kejahatan yang telah menghancurkan hidup mereka.

Konflik cerita semakin menegangkan ketika mereka harus menghadapi orang-orang kuat di balik jaringan adopsi ilegal tersebut, sambil berjuang untuk bertahan hidup dan mencari keadilan.

The Defects adalah drama thriller yang menyoroti perdagangan anak, trauma masa lalu, serta perjuangan para korban untuk melawan sistem yang tidak manusiawi. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki