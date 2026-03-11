12 Trik Horizon Zero Dawn PS4 Lengkap

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
HORIZON Zero Dawn PS4 adalah game bergenre action RPG yang dikembangkan oleh Guerrilla Games dan dirilis oleh Sony Interactive Entertainment untuk konsol PlayStation 4.
Game ini menceritakan petualangan seorang pemburu muda bernama Aloy di dunia masa depan yang dipenuhi oleh mesin berbentuk hewan.
Dalam permainan ini, pemain harus menjelajahi dunia terbuka, melawan berbagai mesin, menyelesaikan misi, serta mengungkap misteri masa lalu peradaban manusia.
Gunakan alat Focus milik Aloy untuk memindai mesin. Dengan fitur ini kamu bisa melihat titik lemah musuh sehingga lebih mudah mengalahkannya.
Setiap mesin memiliki bagian tertentu yang sensitif seperti tabung bahan bakar atau komponen listrik. Serangan tepat pada bagian ini dapat memberikan damage besar.
Berjalanlah di semak-semak agar tidak terlihat oleh musuh, lalu lakukan Silent Strike untuk mengalahkan musuh dengan cepat.
Gunakan perangkap seperti Blast Trap atau Tripwire untuk menjebak mesin yang kuat sebelum mereka menyerang.
Setelah membuka kemampuan Cauldron, kamu bisa mengendalikan beberapa mesin dan menjadikannya sebagai sekutu.
Ambil semua bahan yang ditemukan di alam seperti kayu, logam, dan tanaman untuk membuat amunisi serta item penyembuh.
Beli senjata baru dari pedagang dan gunakan modifikasi senjata untuk meningkatkan kekuatan serangan.
Api untuk musuh yang mudah terbakar, ss untuk memperlambat musuh, listrik untuk melumpuhkan mesin.
Beberapa mesin dapat ditunggangi untuk mempercepat perjalanan menjelajahi map yang luas.
Side quest memberikan banyak hadiah seperti XP, senjata, dan resource yang sangat berguna.
Prioritaskan skill seperti Silent Strike, Concentration, dan Tinker agar pertarungan lebih mudah.
Gunakan campfire untuk menyimpan progres permainan agar tidak kehilangan perkembangan game.
Dengan menggunakan trik seperti memanfaatkan Focus, menyerang titik lemah mesin, menggunakan stealth, serta memasang perangkap, permainan Horizon Zero Dawn di PS4 akan menjadi lebih mudah dan seru. (Z-4)
Sumber: ign, gamefaqs
Game ini pertama kali dirilis pada 28 Februari 2017, dan menjadi salah satu game eksklusif PS4 paling populer berkat grafik realistis, cerita mendalam, serta gameplay yang menantang.
Horizon Zero Dawn berlatar di masa depan pasca-apokaliptik, ratusan tahun setelah kehancuran peradaban modern. Dunia dikuasai oleh mesin-mesin raksasa mirip hewan yang misterius.
Untuk Horizon Zero Dawn di PS4, tidak ada kode cheat tradisional yang dapat dimasukkan seperti game lainnya, namun terdapat beberapa trik dan tips yang bisa membantu pemain
Game ini pertama kali dirilis pada 28 Februari 2017, dan menjadi salah satu game eksklusif PS4 paling populer berkat grafik realistis, cerita mendalam, serta gameplay yang menantang.
Horizon Zero Dawn berlatar di masa depan pasca-apokaliptik, ratusan tahun setelah kehancuran peradaban modern. Dunia dikuasai oleh mesin-mesin raksasa mirip hewan yang misterius.
Untuk Horizon Zero Dawn di PS4, tidak ada kode cheat tradisional yang dapat dimasukkan seperti game lainnya, namun terdapat beberapa trik dan tips yang bisa membantu pemain
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved