Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

12 Trik Horizon Zero Dawn PS4 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
11/3/2026 22:00
12 Trik Horizon Zero Dawn PS4 Lengkap
Berikut Trik Horizon Zero Dawn PS4(Doc PlayStation)

HORIZON Zero Dawn PS4 adalah game bergenre action RPG yang dikembangkan oleh Guerrilla Games dan dirilis oleh Sony Interactive Entertainment untuk konsol PlayStation 4.

Game ini menceritakan petualangan seorang pemburu muda bernama Aloy di dunia masa depan yang dipenuhi oleh mesin berbentuk hewan.

Dalam permainan ini, pemain harus menjelajahi dunia terbuka, melawan berbagai mesin, menyelesaikan misi, serta mengungkap misteri masa lalu peradaban manusia.

Baca juga : 10 Trik Game Horizon Zero Dawn PS4 Lengkap

Berikut 12 Trik Horizon Zero Dawn PS4

1. Manfaatkan Focus untuk Melihat Kelemahan Musuh

Gunakan alat Focus milik Aloy untuk memindai mesin. Dengan fitur ini kamu bisa melihat titik lemah musuh sehingga lebih mudah mengalahkannya.

2. Serang Bagian Lemah Mesin

Setiap mesin memiliki bagian tertentu yang sensitif seperti tabung bahan bakar atau komponen listrik. Serangan tepat pada bagian ini dapat memberikan damage besar.

3. Gunakan Stealth untuk Serangan Diam-diam

Berjalanlah di semak-semak agar tidak terlihat oleh musuh, lalu lakukan Silent Strike untuk mengalahkan musuh dengan cepat.

Baca juga : Kumpulan Cheat Horizon Zero Dawn PS4 Lengkap

4. Pasang Trap dan Tripwire

Gunakan perangkap seperti Blast Trap atau Tripwire untuk menjebak mesin yang kuat sebelum mereka menyerang.

5. Override Mesin

Setelah membuka kemampuan Cauldron, kamu bisa mengendalikan beberapa mesin dan menjadikannya sebagai sekutu.

6. Kumpulkan Banyak Resource

Ambil semua bahan yang ditemukan di alam seperti kayu, logam, dan tanaman untuk membuat amunisi serta item penyembuh.

7. Upgrade Senjata dan Armor

Beli senjata baru dari pedagang dan gunakan modifikasi senjata untuk meningkatkan kekuatan serangan.

8. Gunakan Elemen yang Tepat

Api untuk musuh yang mudah terbakar, ss untuk memperlambat musuh, listrik untuk melumpuhkan mesin.

9. Manfaatkan Mount Mesin

Beberapa mesin dapat ditunggangi untuk mempercepat perjalanan menjelajahi map yang luas.

10. Selesaikan Side Quest

Side quest memberikan banyak hadiah seperti XP, senjata, dan resource yang sangat berguna.

11. Gunakan Skill Tree dengan Bijak

Prioritaskan skill seperti Silent Strike, Concentration, dan Tinker agar pertarungan lebih mudah.

12. Simpan Game Secara Rutin

Gunakan campfire untuk menyimpan progres permainan agar tidak kehilangan perkembangan game.

Dengan menggunakan trik seperti memanfaatkan Focus, menyerang titik lemah mesin, menggunakan stealth, serta memasang perangkap, permainan Horizon Zero Dawn di PS4 akan menjadi lebih mudah dan seru. (Z-4)

Sumber: ign, gamefaqs



Editor : Reynaldi
