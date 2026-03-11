Sinopsis Film Dear Hyeri: Proses Penyembuhan Diri dari Kisah Luka Masa Lalu

Berikut Sinopsis Film Dear Hyeri(Doc IMDB)

DEAR Hyeri adalah film drama Korea yang dirilis pada tahun 2024. Film ini tayang sebanyak 12 episode.

Film yang disutradarai Jung Ji-hyun dan Heo Seok-won dibintangi oleh Shin Hye-sun, Lee Jin-wook, Kang Hoon, Jo Hye-joo.

Berikut Sinopsis Film Dear Hyeri

Cerita berfokus pada seorang wanita bernama Hyeri yang menjalani kehidupan dengan banyak tekanan emosional akibat pengalaman masa lalu yang menyakitkan.

Ia berusaha menjalani kehidupan normal, tetapi kenangan serta konflik batin sering kembali menghantuinya.

Dalam perjalanannya, Hyeri bertemu dengan orang-orang yang perlahan mengubah cara pandangnya terhadap hidup.

Hubungan dengan keluarga, teman, serta seseorang yang mulai dekat dengannya membuat Hyeri belajar menghadapi trauma dan menemukan arti kebahagiaan yang sebenarnya.

Drama ini menampilkan perjalanan emosional Hyeri saat mencoba menerima masa lalu, memperbaiki hubungannya dengan orang lain, serta menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup.

Dear Hyeri adalah drama yang berfokus pada perjalanan emosional seorang wanita dalam menghadapi luka masa lalu dan menemukan harapan baru dalam hidupnya. (Z-4)

