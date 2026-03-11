Cardi B Minta Maaf Usai Tak Sengaja Rusak Tatanan Rambut Penggemar di Konser Houston

Cardi B kembali curi perhatian di "Little Miss Drama Tour". Simak permintaan maafnya yang tulus kepada fans hingga pengakuan blak-blakan soal rencana operasinya.(Instagram)

RAPPER Cardi B membuktikan dirinya adalah sosok yang rendah hati dan apa adanya. Di tengah hiruk-pikuk turnya yang bertajuk Little Miss Drama Tour, peraih Grammy berusia 33 tahun ini baru saja terlibat dalam sebuah insiden kecil namun menyentuh hati saat tampil di Houston pada Rabu, 4 Maret.

Kejadian bermula ketika Cardi B, yang tengah bersemangat di atas panggung, mengguyurkan air ke tubuhnya sebelum melemparkan botol tersebut ke arah penonton. Sialnya, botol itu mengenai seorang penggemar hingga membuat kacamata dan tatanan rambut berhias pita miliknya basah kuyup.

Melalui unggahan di Instagram, penggemar tersebut mengungkapkan ia baru saja menata rambutnya sehari sebelum konser. Meski begitu, ia mengaku interaksi singkat dengan sang idola membuatnya merasa insiden itu "sepadan".

Cardi B pun tidak tinggal diam. Ia segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di kolom komentar.

"Maaf teman... Aku marah pada diriku sendiri karena bagaimana jika kamu akan pergi ke klub setelah ini dan aku baru saja merusak tatanan rambutmu," tulis pelantun lagu "Up" tersebut.

Profesionalisme di Balik Insiden Lucu

Tur kali ini memang penuh dengan momen viral bagi Cardi. Sebelumnya, pada 13 Februari di Las Vegas, ia sempat terjatuh dari kursi saat membawakan lagu "Thotiana". Dengan sigap, ia langsung bangkit dan melanjutkan tarian sambil berseloroh, "Itu ulah pemerintah!"

Ia bahkan mengunggah ulang video jatuh tersebut di media sosial X dengan gaya humor khasnya. "Bisakah seseorang memberikan catatan komunitas pada video ini? Video ini jelas-jelas hasil AI," cuitnya bercanda.

Blak-blakan Soal Rencana Operasi dan Komitmen Tur

Selain aksi panggung, Cardi B juga tetap jujur mengenai kehidupan pribadinya. Dalam sebuah video di belakang panggung bersama Kehlani, ibu empat anak ini secara terbuka mengungkapkan rencananya untuk melakukan prosedur pengecilan bokong di Kolombia setelah tur berakhir.

Meski diterpa berbagai rumor dan keraguan karena baru saja melahirkan anak keempatnya dengan Stefon Diggs tiga bulan sebelum tur dimulai, Cardi membuktikan bahwa dirinya tetap tangguh. Melalui unggahan panjang di X pada 23 Februari, ia membalas kritik para peragu.

"Faktanya adalah, sejauh ini setiap pertunjukan saya terjual habis. Penuh dari atas sampai bawah! Mereka bilang saya tidak akan berkomitmen setelah melahirkan, mereka bilang saya tidak akan menganggapnya serius, tapi saya sangat serius mengjalaninya," tegas Cardi.

Ia menambahkan bahwa dirinya tampil selama dua jam tanpa mengeluh dan memperlakukan konsernya layaknya sebuah pesta besar bersama para penggemar. Ketulusan inilah yang membuatnya terus mendapatkan ulasan positif dari pengunjung konser di setiap kota yang ia datangi. (People/Z-2)