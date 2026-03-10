Berikut Trik Uncharted 4: A Thief’s End PS4(Doc PlayStation)

UNCHARTED 4: A Thief’s End adalah game aksi-petualangan eksklusif untuk PlayStation 4 yang dikembangkan oleh Naughty Dog dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Game ini merupakan kelanjutan dari seri Uncharted dan menutup petualangan Nathan Drake.

Uncharted 4 menceritakan Nathan Drake yang kembali ke dunia petualangan setelah pensiun, untuk mencari harta karun legendaris Henry Avery.

Dalam perjalanannya, ia menghadapi musuh berbahaya, jebakan, dan dilema moral, serta bertemu kembali dengan saudara yang sudah lama hilang, Sam Drake.

Berikut 12 Trik Uncharted 4: A Thief’s End PS4

1. Gunakan Sistem Cover dengan Maksimal

Selalu manfaatkan cover saat menghadapi musuh.

Jangan terlalu sering menembak dari area terbuka, karena musuh bisa menembak balik dengan cepat.

2. Manfaatkan Grapple Hook

Grapple hook sangat berguna untuk menjangkau area tinggi atau menyeberangi jurang.

Cari tempat yang menonjol dan pastikan tali terkunci sebelum melompat.

3. Kumpulkan Semua Collectibles

Ada banyak artefak dan journal yang tersebar di seluruh peta.

Artefak memberikan informasi cerita tambahan dan membantu menyelesaikan 100% permainan.

4. Hemat Amunisi

Jangan menembak sembarangan.

Gunakan stealth attack jika memungkinkan untuk menghemat peluru dan memudahkan pertarungan.

5. Gunakan Stealth

Banyak level yang bisa dilewati tanpa terlihat.

Gunakan stealth untuk mengalahkan musuh satu per satu dan hindari alarm.

6. Upgrade Senjata

Cari dan gunakan senjata yang tersedia secara strategis.

Beberapa senjata lebih efektif untuk jarak jauh, sementara yang lain lebih cocok untuk jarak dekat.

7. Perhatikan Lingkungan

Banyak puzzle dan jalan rahasia bisa ditemukan dengan memperhatikan lingkungan.

Cek tiap sudut untuk mendapatkan item tambahan atau jalur alternatif.

8. Jangan Lupa Heal

Selalu kumpulkan ransum atau item penyembuh.

Jangan menunggu HP habis sebelum memulihkan diri, karena bisa membuatmu mati mendadak.

9. Gunakan Multiplayer Mode

Latih strategi pertempuranmu di mode multiplayer untuk menguasai pergerakan dan penggunaan senjata.

10. Perhatikan Cutscenes

Beberapa cutscene memberikan petunjuk tersembunyi untuk menyelesaikan puzzle atau menemukan jalur rahasia.

11. Eksplorasi Area Sampingan

Banyak area sampingan yang memberikan bonus experience dan collectibles.

Jangan terburu-buru menyelesaikan misi utama saja.

12. Gunakan Perangkat Kendali Sensitif

Sesuaikan sensitivitas analog untuk menembak dan bergerak agar lebih presisi.

Dengan trik di atas, bermain Uncharted 4: A Thief’s End di PS4 akan lebih mudah, aman, dan menyenangkan. Fokus pada stealth, eksplorasi, dan pemanfaatan lingkungan akan membuat pengalaman bermain Nathan Drake lebih optimal. (Z-4)

Sumber: portalpulsa, ceritagames