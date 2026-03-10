Sinopsis Film Hunter With a Scalpel: Pembunuh Berantai yang Kembali Meneror

Berikut Sinopsis Film Hunter With a Scalpel(Doc IMDB)

HUNTER With a Scalpel adalah film drama Korea yang bergenre thriller, kriminal dan psikologis yang dirilis pada tahun 2025. Film ini tayang sebanyak 16 episode.

Film yang disutradarai Lee Jung-hoon ini dibintangi oleh Park Ju-hyun, Park Yong-woo, dan Kang Hoon.

Berikut Sinopsis Film Hunter With a Scalpel

Cerita berpusat pada Seo Se-hyun, seorang ahli patologi forensik jenius yang terkenal karena kecerdasannya dalam menganalisis penyebab kematian.

Hidupnya berubah ketika saat melakukan autopsi ia menemukan pola pembunuhan yang sangat familiar.

Pola tersebut ternyata sama dengan metode yang digunakan oleh seorang pembunuh berantai yang ia kenal sejak kecil, yaitu ayahnya sendiri, yang selama ini ia kira sudah meninggal puluhan tahun lalu.

Terkejut dengan fakta tersebut, Se-hyun memutuskan untuk menyelidiki kasus ini secara diam-diam.

Ia berusaha menemukan dan menghentikan ayahnya lebih dulu sebelum polisi menangkapnya, sekaligus menutupi rahasia kelam keluarganya.

Di sisi lain, ia harus bekerja sama dengan seorang detektif dari unit kejahatan kekerasan yang mulai curiga dengan sikapnya.

Dari sinilah muncul permainan psikologis penuh ketegangan antara ayah, anak, dan pihak kepolisian.

Dengan alur misteri yang intens dan penuh teka-teki, Hunter with a Scalpel menjadi salah satu drama thriller Korea yang menegangkan. (Z-4)

