Sinopsis Film Innocence: Aksi Shin Hye-sun Mengungkap Pembunuhan Misterius

INNOCENCE adalah film bergenre drama, misteri dan kriminal yang dirilis pada tahun 2020. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 51 menit.

Film yang disutradarai Park Sang-hyun ini dibintangi oleh Hong Kyung, Shin Hye-sun, Bae Jong-ok, Heo Joon-ho, Ko Chang-seok dan Park Chul-min.

Berikut Sinopsis Film Innocence

Film Innocence adalah film drama misteri Korea Selatan yang menceritakan perjuangan seorang pengacara dalam mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan yang melibatkan ibunya sendiri.

Cerita berfokus pada Jung In, seorang pengacara sukses yang diperankan oleh Shin Hye-sun.

Suatu hari ia mendapat kabar bahwa ibunya, Hwa-ja, ditangkap karena diduga meracuni orang-orang saat acara pemakaman di desa mereka. Dalam kejadian tersebut beberapa orang meninggal setelah meminum minuman yang disajikan.

Ibunya yang mengalami gangguan ingatan tidak dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena merasa ibunya tidak bersalah, Jung In memutuskan kembali ke kampung halamannya untuk menjadi pengacara bagi ibunya sendiri.

Saat menyelidiki kasus tersebut, Jung In menemukan banyak kejanggalan dan rahasia yang disembunyikan oleh para pejabat desa. Ia pun perlahan mengungkap konspirasi besar, korupsi, dan masa lalu kelam yang berkaitan dengan keluarganya.

Film ini menghadirkan cerita penuh ketegangan, misteri, dan drama keluarga, sekaligus menggambarkan perjuangan seorang anak untuk membuktikan ketidakbersalahan ibunya di tengah tekanan dan kekuasaan para elit desa. (Z-4)

