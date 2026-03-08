Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Chord dan Lirik Lagu Nuansa Bening serta Kisah Gugatan Keenan Nasution

mediaindonesia.com
08/3/2026 13:15
Chord dan Lirik Lagu Nuansa Bening serta Kisah Gugatan Keenan Nasution
Penyanyi kenamaan Vidi Aldiano.(Tangkapan layar/YouTube @forteentertainmentindonesia)

Kepergian Vidi Aldiano pada Sabtu (7/3/2026) kembali mengingatkan publik pada karya-karya yang pernah dipopulerkannya, salah satunya lagu Nuansa Bening. Lagu ini dikenal sebagai karya yang menjembatani dua generasi musik Indonesia, dari era 1970-an hingga pop modern. Meski sempat diterpa isu hukum terkait hak cipta, “Nuansa Bening” tetap menjadi salah satu lagu yang kerap masuk playlist wajib para pecinta musik tanah air.

Chord Gitar Nuansa Bening - Vidi Aldiano (Nada Dasar C)

[Intro]
Am F Am F Am D/F# G

[Verse 1]
C     G/B      Am    G      F
Oh... tiada yang hebat... dan mempesona
Em       Dm     G   -F   Em
Ketika kau lewat... di hadapanku
D/F#   G
Biasa saja... hooo...

C     G/B      Am    G      F
Waktu perkenalan... lewatlah sudah
Em       Dm     G   -F   Em
Ada yang menarik... pancaran diri
D/F#   G
terus mengganggu...

[Chorus]
C     F      C
Kini terasa sungguh
F            C
Semakin engkau jauh
Dm           G
Semakin terasa dekat
C     F      C
Akan ku kembangkan
F            C
Kasih yang engkau tanam
F     G     C
Di dalam hatiku

Informasi Sengketa Hak Cipta (Update 2025)

Pada Mei 2025, Keenan Nasution dan Rudi Pekerti menggugat Vidi Aldiano senilai Rp24,5 Miliar terkait royalti lagu ini di platform digital dan iklan. Namun, pada November 2025, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, sehingga Vidi Aldiano lolos dari tuntutan ganti rugi tersebut.

Detail Lagu:
Penyanyi: Vidi Aldiano
Pencipta: Keenan Nasution & Rudi Pekerti
Tahun Rilis: 2008 (Versi Vidi), 1978 (Versi Asli)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved