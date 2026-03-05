Headline
Reynaldi Andrian Pamungkas
05/3/2026 17:30
Sinopsis Film No One Lives: Penculikan Sepasang Kekasih
Berikut Sinopsis Film No One Lives(Doc IMDB)

NO One Lives adalah film bergenre horor thriller yang dirilis pada tahun 2013. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 26 menit.

Film yang disutradarai Ryuhei Kitamura ini dibintangi oleh Luke Evans, Adelaide Clemens, Derek Magyar, Lee Tergesen, Lindsey Shaw, dan America Olivo.

Berikut Sinopsis Film No One Lives

Cerita dimulai ketika sepasang kekasih misterius, Driver dan Betty, sedang melakukan perjalanan jauh dengan mobil mereka.

Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah restoran pinggir jalan dan secara tidak sengaja bertemu dengan sekelompok penjahat.

Kelompok penjahat tersebut kemudian memutuskan untuk merampok dan menculik pasangan itu. Mereka membawa keduanya ke sebuah rumah terpencil.

Namun saat memeriksa mobil milik Driver, para penjahat menemukan sesuatu yang mengejutkan, ada seorang wanita lain yang disekap di bagasi mobil.

Situasi menjadi semakin menegangkan ketika mereka menyadari bahwa Driver bukanlah korban biasa, melainkan sosok berbahaya dengan masa lalu yang kelam.

Setelah itu, satu per satu anggota kelompok penjahat mulai menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka menculik orang yang salah.

Film ini dipenuhi ketegangan, permainan psikologis, dan misteri mengenai siapa sebenarnya Driver dan apa tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut.

No One Lives adalah film thriller yang mengangkat cerita tentang kesalahan fatal sekelompok penjahat yang menculik orang yang jauh lebih berbahaya dari mereka, sehingga memicu rangkaian peristiwa menegangkan sepanjang film. (Z-4)

Editor : Reynaldi
