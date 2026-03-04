12 Trik Valkyria Chronicles PS3 Lengkap

A- A+

Berikut Trik Valkyria Chronicles PS3(Doc PlayStation)

VALKYRIA Chronicles PS3 adalah game bergenre strategi tactical role playing game yang dirilis untuk konsol PlayStation 3.

Game ini berjudul lengkap Valkyria Chronicles dan dikembangkan oleh Sega. Pertama kali dirilis pada tahun 2008.

Berikut 12 Trik Valkyria Chronicles PS3

1. Utamakan Scout di Awal Misi

Scout punya jarak gerak paling jauh.

Cocok untuk cepat merebut camp musuh dan menyelesaikan misi dengan rank tinggi.

2. Bidik Kepala untuk Critical Hit

Headshot pada musuh manusia biasanya langsung tumbang.

Sniper sangat efektif untuk ini.

3. Gunakan Lancer untuk Tank

Jangan serang tank pakai senjata biasa.

Posisikan Lancer di belakang tank untuk serang radiator.

4. Manfaatkan Cover

Berlindung di balik karung pasir mengurangi damage.

Jangan menyerang di area terbuka tanpa perlindungan.

5. Naikkan Level di Training Field

Gunakan EXP di markas untuk menaikkan level class.

Semua anggota class tersebut akan ikut naik stats.

6. Gunakan Medic Secara Efektif

Jika HP 0, karakter masih bisa diselamatkan sebelum 3 giliran.

Pastikan panggil Medic sebelum waktu habis.

7. Sering Save Sebelum Langkah Penting

Beberapa misi punya kejutan mendadak.

Simpan game sebelum menyerang boss atau merebut camp.

8. Unlock Class Elite

Naikkan level class hingga maksimal untuk membuka versi Elite dengan kemampuan lebih kuat.

9. Rebut Camp untuk Isi Ulang CP

Menguasai camp musuh memberi posisi spawn baru dan keuntungan taktis.

10. Selesaikan Misi Cepat untuk Rank A

Rank ditentukan dari jumlah turn, bukan jumlah musuh yang dikalahkan.

Fokus ke objektif utama.

11. Gunakan Order dari Welkin

Perintah bisa meningkatkan damage, defense, atau movement unit.

12. Selesaikan Skirmish

Skirmish cocok untuk farming EXP dan uang tambahan.

Valkyria Chronicles PS3 adalah game strategi perang dengan cerita kuat dan gameplay taktis yang seru di PlayStation 3. (Z-4)

Sumber: gamefaqs, ign