Sinopsis Film In Isolation: Terjebak di Rumah Mewah yang Terpencil

Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

Reynaldi Andrian Pamungkas
04/3/2026 17:30
Berikut Sinopsis Film In Isolation(Doc IMDB)

IN Isolation adalah film bergenre thriller, misteri dan psikologis yang dirilis pada tahun 2022. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 27 menit.

Film yang disutradarai Alexey Meets ini dibintangi oleh Vladislav Tsenev, Maria Abramova, Daria Avratinskaya, Davina Reeves, Ilya Ilyinykh, Anton Makukha, Mikhail Kaminsky, dan Kira Cahill.

In Isolation adalah film thriller psikologis yang menceritakan tentang seorang perempuan muda bernama Olivia yang terbangun di sebuah rumah mewah namun terisolasi di tengah hutan tanpa mengingat bagaimana ia bisa sampai di sana.

Ia kemudian mengetahui bahwa dirinya dikurung oleh seorang pria misterius yang mengaku menyelamatkannya dari bahaya.

Namun, seiring waktu, Olivia mulai meragukan kebenaran cerita tersebut dan menyadari bahwa ia sebenarnya sedang terjebak dalam situasi berbahaya.

Dalam kondisi terisolasi tanpa bantuan siapa pun, Olivia harus menggunakan kecerdikan dan keberaniannya untuk mencari cara melarikan diri sebelum semuanya terlambat.

Film ini menghadirkan ketegangan melalui suasana sunyi, rasa curiga, dan permainan psikologis antara korban dan penculiknya. (Z-4)

Sumber: wiki, imdb



Editor : Reynaldi
