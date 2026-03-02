Rahasia di Balik Rambut Perfect Blonde Rose Blackpink selama 7 Tahun Terungkap

Rahasia di Balik Rambut Perfect Blonde Rose Blackpink.(Instagram: roses_are_rosie)

Penampilan ikonik Rose Blackpink dengan rambut pirang sempurna selama tujuh tahun terakhir ternyata menyimpan cerita perjuangan yang luar biasa. Penata rambut utama Blackpink, Direktur Cha Cha (Cha Jong-hyun), akhirnya membongkar rahasia di balik layar mengenai dedikasi sang idola dalam mempertahankan citra visualnya.

Dalam wawancara di saluran YouTube 'Workers High' pada akhir Februari 2026, Cha Cha membagikan detail teknis dan emosional dalam merawat rambut pirang Rose yang telah menjadi identitas visual sang bintang global tersebut.

Rutinitas Bleaching Ekstrem Setiap Dua Minggu

Menjaga warna pirang tetap cerah sementara rambut asli berwarna hitam membutuhkan kedisiplinan tinggi. Cha Cha mengungkapkan bahwa Rose melakukan proses root bleaching dan pewarnaan setiap dua minggu sekali.

"Akar rambut hitam muncul hanya setelah dua minggu. Rose sebenarnya ingin melakukannya lebih sering," ungkap Cha Cha. Rutinitas yang sangat intens ini sempat membuatnya khawatir akan kesehatan kulit kepala artisnya.

Namun, jawaban Rose menunjukkan komitmen totalnya sebagai seorang performer.

"Penampilan saya di depan publik lebih penting bagi saya daripada kesehatan rambut dan kulit kepala saya," ujar Rose sebagaimana ditirukan oleh Cha Cha.

Informasi Gain: Untuk meminimalkan kerusakan akibat bahan kimia yang berulang, Direktur Cha Cha mengembangkan 'resep rahasia' khusus yang dirancang untuk menjaga kekuatan batang rambut Rose meskipun terpapar proses bleaching berkala.

Dedikasi 'Satu Hari' ke Luar Negeri demi Touch-Up

Upaya intensif untuk mempertahankan rambut pirang Rose terus berlanjut bahkan saat jadwal luar negeri yang padat. Cha Cha menceritakan pengalamannya melakukan perjalanan bisnis satu hari ke Amerika Serikat atau Paris hanya untuk melakukan touch-up rambut.

Ia menjelaskan bahwa perjalanan ke Los Angeles atau San Francisco memakan waktu 12 jam. Ia tiba di pagi hari, bekerja selama 3-4 jam di hotel, lalu segera kembali ke bandara untuk penerbangan malam kembali ke Korea Selatan.

Apresiasi Luar Biasa dari Sang Idola

Meski jadwal tersebut sangat melelahkan secara fisik hingga menyebabkan masalah pada panggul, Cha Cha merasa sangat dihargai oleh perhatian tulus yang diberikan Rose.

"Syukurlah, dia memesankan saya tiket kelas bisnis, semuanya untuk jadwal satu hari. Itu menunjukkan betapa dia peduli padaku. Itu membuatku bekerja lebih keras lagi," tuturnya. Ia menambahkan bahwa perhatian seperti itu jarang ditemukan bahkan di kalangan chaebol (konglomerat) sekalipun. (Chosun, Allkpop/Z-10)