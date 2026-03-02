Les Crapauds Angkat Satire Start-Up, Jérémie Lebreton Bawa Kritik Kapitalisme ke Panggung Paris

Ilustrasi(Dok citeco.fr)

DUNIA teater Prancis kembali menghadirkan karya yang relevan dengan isu ekonomi dan generasi muda. Sutradara asal Prancis, Jérémie Lebreton, menggarap pementasan Les Crapauds, naskah karya Noham Selcer. Pertunjukan ini dipentaskan di Cité de l’Économie, sebuah ruang budaya di Paris yang memang fokus pada literasi ekonomi dan isu sosial.

Alih-alih menyajikan drama konvensional, Les Crapauds mengangkat cerita dua perempuan muda yang membangun start-up berbasis idealisme lingkungan. Mereka memulai bisnis pengiriman produk ramah lingkungan tanpa plastik, membawa semangat perubahan dan etika keberlanjutan. Namun seiring waktu, realitas bisnis mulai menguji komitmen tersebut.

Idealime vs Realita Pasar

Di atas panggung, cerita berkembang dari optimisme menuju konflik internal. Target pertumbuhan, tekanan investor, hingga tuntutan margin keuntungan menjadi tantangan nyata. Narasi ini terasa dekat dengan dinamika ekonomi saat ini, terutama di ekosistem start-up Eropa yang sangat kompetitif.

Lebreton membangun atmosfer pertunjukan dengan pendekatan minimalis namun tajam. Dialog cepat, ritme dinamis, dan staging yang presisi memperkuat pesan satir yang ingin disampaikan. Penonton tidak hanya menyaksikan konflik personal, tetapi juga refleksi tentang bagaimana sistem ekonomi bisa menggerus nilai awal sebuah gerakan.

Teater yang Relevan dengan Generasi Digital

Les Crapauds mencerminkan tren teater kontemporer yang berani menyentuh isu kapitalisme, ubérisasi, dan kontradiksi antara etika dan ekspansi bisnis. Tema ini terasa kontekstual bagi generasi digital yang tumbuh bersama budaya start-up dan jargon keberlanjutan.

Kolaborasi antara teks Selcer dan penyutradaraan Lebreton menghasilkan pertunjukan yang tidak berlebihan secara dramatik, namun tetap kuat secara gagasan. Kritik sosial disampaikan tanpa ceramah panjang, melainkan lewat konflik karakter yang realistis.

Ruang Seni sebagai Arena Diskusi Ekonomi

Pemilihan Cité de l’Économie sebagai lokasi pementasan bukan kebetulan. Ruang ini memang dikenal sebagai pusat diskusi publik tentang ekonomi modern. Dengan membawa isu start-up ke panggung teater, Les Crapauds memperluas cara publik memaknai bisnis, bukan sekadar angka dan valuasi, tetapi juga etika dan pilihan moral.

Pertunjukan ini menunjukkan bahwa teater masih relevan sebagai medium kritik sosial. Bukan sekadar hiburan, tetapi ruang refleksi. Di tengah maraknya glorifikasi dunia start-up, Les Crapauds justru mengajak penonton melihat sisi lain yang jarang dibicarakan secara terbuka. (E-4)