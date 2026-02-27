9 Rekomendasi Film Bertema Perang Kerajaan Paling Seru

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
FILM bertema perang adalah film yang mengangkat cerita tentang konflik bersenjata antara dua pihak atau lebih, seperti perang antarnegara, perang kerajaan, perang saudara, atau pertempuran besar dalam sejarah maupun fiksi.
Film jenis ini biasanya menampilkan strategi dan adegan pertempuran, kepemimpinan dan pengorbanan, persahabatan di medan perang, serta dampak perang terhadap rakyat dan keluarga.
Berlatar Perang Salib abad ke-12, film ini mengikuti perjuangan Balian membela Yerusalem dari serangan pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Saladin.
Kisah William Wallace yang memimpin pemberontakan rakyat Skotlandia melawan Inggris. Sarat adegan perang besar dan semangat kebebasan.
Mengisahkan jenderal Romawi yang dikhianati dan berjuang membalas dendam di arena gladiator, dengan intrik kekaisaran Romawi.
Lanjutan kisah perebutan takhta Inggris di era kerajaan Anglo Saxon yang penuh strategi dan pengkhianatan.
Perang legendaris antara kerajaan Yunani dan Troya, diadaptasi dari kisah epik Iliad karya Homer.
Cerita Raja Henry V dari Inggris yang harus memimpin perang melawan Prancis setelah naik takhta.
Mengangkat kisah Robert the Bruce dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Skotlandia.
Film India dengan perang kerajaan spektakuler, penuh aksi, pengkhianatan, dan perebutan takhta.
Melanjutkan kisah epik Mahishmati dengan pertempuran besar dan konflik keluarga kerajaan.
Celerina berharap film ini bisa diterima dengan baik oleh penonton, sehingga bisa mendorong lebih banyak sineas Indonesia membuat film bertema laga atau perang.
