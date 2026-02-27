9 Rekomendasi Film Bertema Perang Kerajaan Paling Seru

Berikut Rekomendasi Film Bertema Perang Kerajaan(Doc IMDB)

FILM bertema perang adalah film yang mengangkat cerita tentang konflik bersenjata antara dua pihak atau lebih, seperti perang antarnegara, perang kerajaan, perang saudara, atau pertempuran besar dalam sejarah maupun fiksi.

Film jenis ini biasanya menampilkan strategi dan adegan pertempuran, kepemimpinan dan pengorbanan, persahabatan di medan perang, serta dampak perang terhadap rakyat dan keluarga.

Berikut 9 Rekomendasi Film Bertema Perang Kerajaan

1. Kingdom of Heaven

Berlatar Perang Salib abad ke-12, film ini mengikuti perjuangan Balian membela Yerusalem dari serangan pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Saladin.

2. Braveheart

Kisah William Wallace yang memimpin pemberontakan rakyat Skotlandia melawan Inggris. Sarat adegan perang besar dan semangat kebebasan.

3. Gladiator

Mengisahkan jenderal Romawi yang dikhianati dan berjuang membalas dendam di arena gladiator, dengan intrik kekaisaran Romawi.

4. The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Lanjutan kisah perebutan takhta Inggris di era kerajaan Anglo Saxon yang penuh strategi dan pengkhianatan.

5. Troy

Perang legendaris antara kerajaan Yunani dan Troya, diadaptasi dari kisah epik Iliad karya Homer.

6. The King

Cerita Raja Henry V dari Inggris yang harus memimpin perang melawan Prancis setelah naik takhta.

7. Outlaw King

Mengangkat kisah Robert the Bruce dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Skotlandia.

8. Baahubali: The Beginning

Film India dengan perang kerajaan spektakuler, penuh aksi, pengkhianatan, dan perebutan takhta.

9. Baahubali 2: The Conclusion

Melanjutkan kisah epik Mahishmati dengan pertempuran besar dan konflik keluarga kerajaan.

Ffilm bertema perang adalah film yang menceritakan perjuangan dan konflik dalam situasi peperangan, baik nyata maupun fiksi. (Z-4)

Sumber: duniagames, collider