Donald Trump Ancam Robert De Niro Meninggalkan Amerika

Robert De Niro(IMDB)

DONALD Trump telah menanggapi penampilan Robert De Niro dalam sebuah siniar baru-baru ini yang mana ia menyebut Presiden Amerika Serikat itu sebagai “orang bodoh.” Dalam acara tersebut, De Niro menyebut Trump harus disingkirkan karena telah menghancurkan Amerika Serikat.

“Saya tidak ingin semua orang berkeliaran dengan bendera MAGA dan bendera Amerika, seolah-olah hanya merekalah yang benar,” ungkap De Niro dalam siniar The Best People.

De Niro Pantang Mundur Kritik Trump

National Association of Broadcasters pernah mencabut penghargaan kepemimpinan De Niro pada 2024 setelah aktor tersebut menentang Trump di luar persidangan kriminalnya. Aktor senior ini menyebut Trump sebagai seorang badut.

Meskipun demikian, De Niro masih aktif dalam menyuarakan kritiknya terhadap Trump. Baru-baru ini, De Niro diundang sebagai pembicara utama pada acara State of the Swamp yang dimaksudkan sebagai acara untuk menanggapi pidato kenegaraan Trump. Dalam acara tersebut, ia mengkritik Trump sebagai presiden yang gagal dan putus asa.

Trump Ancam De Niro

Setelah melakukan pidato kenegaraan pada Selasa (24/2/2026), Trump mengunggah postingan melalui media sosial Truth Social. Dalam unggahan tersebut, Trump mengkritik anggota DPR dari Partai Demokrat, Ilhan Omar dan Rashida Tlaib, yang menyela pidatonya di beberapa bagian.

Trump menyebut kedua anggota DPR tersebut sebagai “orang ber-IQ rendah” dan “orang gila.” Trump juga menulis keduanya adalah politisi yang curang dan korup dan harus dikirim kembali ke tempat asal mereka secepat mungkin.

“Seharusnya mereka naik kapal bersama Robert De Niro yang gila karena Trump, orang sakit jiwa dan pikun yang memiliki IQ rendah yang sama sekali tidak tahu apa yang dia lakukan atau katakan,” tulis Trump dalam unggahan media sosialnya.

Trump juga menyebut De Niro “lebih sakit” daripada Rosie O’Donnel yang sekarang tinggal di Irlandia. Ia membandingkan keduanya dengan menyebut bahwa O’Donnel lebih pintar dari De Niro.

“Kabar baiknya adalah Amerika sekarang lebih besar, lebih baik, lebih kaya, dan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah yang membuat mereka benar-benar gila,” akhir Trump dalam tulisannya. (The Guardian/Truth Social/@realDonaldTrump/Z-2)