Aktor Robert Carradine 'Lizzie McGuire' Meninggal Dunia di Usia 71 Tahun

Robert Carradine(IMDB)

KABAR duka datang dari jagat hiburan Hollywood. Robert Carradine, aktor yang dikenal luas lewat perannya dalam komedi klasik Revenge of the Nerds dan serial populer Lizzie McGuire, meninggal dunia pada usia 71 tahun.

Dalam sebuah pernyataan resmi kepada Deadline, Senin, pihak keluarga mengonfirmasi Carradine mengakhiri hidupnya sendiri. Langkah transparan ini diambil keluarga dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai kesehatan mental.

Perjuangan Melawan Gangguan Bipolar

Keluarga mengungkapkan mendiang telah berjuang melawan gangguan bipolar selama hampir 20 tahun. Penyakit ini dilaporkan terpicu setelah kematian saudara tirinya, aktor David Carradine, tahun 2009.

"Dengan kesedihan mendalam, kami harus menyampaikan bahwa ayah, kakek, paman, dan saudara lelaki kami tercinta, Robert Carradine, telah meninggal dunia," ungkap keluarga Carradine dalam pernyataannya. "Di dunia yang bisa terasa begitu gelap, Bobby selalu menjadi mercusuar cahaya bagi semua orang di sekitarnya. Kami merasa kehilangan atas kepergian jiwa yang indah ini dan ingin mengakui perjuangan berani Bobby melawan gangguan bipolar selama hampir dua dekade."

Kakak kandungnya yang juga seorang aktor, Keith Carradine, menegaskan keluarga ingin dunia mengetahui kondisi kesehatan mental Robert agar tidak ada lagi stigma yang melekat.

"Kami ingin orang-orang mengetahuinya, dan tidak ada rasa malu di dalamnya," kata Keith. "Saya ingin merayakan perjuangannya melawan penyakit itu, dan merayakan jiwanya yang indah. Dia sangat berbakat, dan kami akan merindukannya setiap hari."

Jejak Karier yang Ikonik

Lahir tahun 1954, Robert adalah putra bungsu dari aktor legendaris John Carradine. Ia memulai debut aktingnya bersama John Wayne dalam The Cowboys (1972) sebelum tampil dalam film-film bergengsi seperti Mean Streets karya Martin Scorsese dan film pemenang Oscar, Coming Home.

Puncak popularitasnya terjadi pada tahun 1984 saat ia memerankan Lewis Skolnick dalam Revenge of the Nerds. Totalitasnya dalam peran tersebut sangat ikonik, bahkan ia sempat menyamar di University of Arizona untuk mendalami karakter "kutu buku" tersebut. Bagi generasi yang lebih muda, Robert sangat dicintai sebagai Sam McGuire, ayah dari karakter Hilary Duff dalam serial Disney Lizzie McGuire (2001–2004).

Masa Sulit dan Warisan

Kehidupan pribadi Robert tidak lepas dari tantangan. Pada tahun 2015, ia sempat terlibat dalam kecelakaan mobil serius di Colorado. Dalam proses perceraian dengan Edith Mani pada 2017, ia mengakui sedang berada dalam "kondisi psikotik" saat insiden tersebut terjadi.

Robert Carradine meninggalkan tiga orang anak, termasuk aktris Ever Carradine. Pihak keluarga kini meminta privasi untuk berduka atas kehilangan yang tak terbayangkan ini, sembari berterima kasih atas kasih sayang dan belasungkawa dari para penggemar.

Peringatan: Tulisan ini bukan dimaksudkan menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Jika Anda merasa depresi, berpikir untuk bunuh diri, segera konsultasikan segala masalah Anda ke tenaga profesional seperti psikolog, klinik kesehatan mental, psikiater, dan pihak lain yang bisa membantu. (The Guardian/Z-2)