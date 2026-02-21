Reuni Woody dan Buzz di Toy Story 5: Simak Plot Lengkap dan Jadwal Rilisnya

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Disney dan Pixar secara resmi merilis trailer perdana Toy Story 5 pada 19 Februari 2026, memicu gelombang nostalgia sekaligus diskusi hangat di kalangan penggemar sinema global. Film kelima dari waralaba legendaris ini dijadwalkan akan menghiasi layar lebar pada 19 Juni 2026.
Dalam petualangan kali ini, Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), dan Jessie (Joan Cusack) menghadapi musuh yang belum pernah mereka temui sebelumnya: teknologi digital. Bonnie, pemilik mereka saat ini, mulai berpaling dari mainan fisik setelah mendapatkan sebuah tablet pintar berkarakter katak bernama Lilypad (disuarakan oleh Greta Lee).
Lilypad bukan sekadar perangkat elektronik biasa; ia memiliki kepribadian manipulatif yang mencoba meyakinkan Bonnie bahwa mainan plastik adalah benda masa lalu yang membosankan. Konflik ini memaksa Woody, yang sebelumnya memilih hidup bebas di akhir film keempat, untuk kembali dan memimpin rekan-rekannya dalam misi menyelamatkan masa kecil Bonnie dari ketergantungan layar.
Toy Story 5 disutradarai oleh Andrew Stanton, veteran Pixar yang juga membidani Finding Nemo dan WALL-E. Stanton bekerja sama dengan McKenna Harris sebagai ko-sutradara. Komposer legendaris Randy Newman juga dipastikan kembali untuk menggubah musik yang akan membangkitkan emosi penonton.
|Karakter
|Pengisi Suara
|Peran
|Woody
|Tom Hanks
|Pemimpin / Koboi Klasik
|Buzz Lightyear
|Tim Allen
|Ranger Ruang Angkasa
|Lilypad
|Greta Lee
|Tablet Digital (Antagonis)
|Forky
|Tony Hale
|Mainan Rakitan
Meskipun banyak yang mengira kisah ini berakhir di film keempat, Pixar tampaknya ingin membawa pesan moral yang sangat relevan dengan orang tua di tahun 2026: pentingnya keseimbangan antara dunia digital dan interaksi fisik bagi tumbuh kembang anak.
Kapan Toy Story 5 rilis di Indonesia?
Biasanya, film Disney/Pixar rilis di Indonesia dua hari lebih awal atau bersamaan dengan jadwal AS, yakni sekitar pertengahan Juni 2026.
Apakah Andy akan muncul kembali?
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai kehadiran Andy, namun banyak spekulasi bahwa ia mungkin muncul sebagai cameo dewasa.
