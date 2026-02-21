Reuni Woody dan Buzz di Toy Story 5: Simak Plot Lengkap dan Jadwal Rilisnya

Ilustrasi(Dok imdb)

Disney dan Pixar secara resmi merilis trailer perdana Toy Story 5 pada 19 Februari 2026, memicu gelombang nostalgia sekaligus diskusi hangat di kalangan penggemar sinema global. Film kelima dari waralaba legendaris ini dijadwalkan akan menghiasi layar lebar pada 19 Juni 2026.

Sinopsis: Mainan Klasik vs Generasi Layar Sentuh

Dalam petualangan kali ini, Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), dan Jessie (Joan Cusack) menghadapi musuh yang belum pernah mereka temui sebelumnya: teknologi digital. Bonnie, pemilik mereka saat ini, mulai berpaling dari mainan fisik setelah mendapatkan sebuah tablet pintar berkarakter katak bernama Lilypad (disuarakan oleh Greta Lee).

Lilypad bukan sekadar perangkat elektronik biasa; ia memiliki kepribadian manipulatif yang mencoba meyakinkan Bonnie bahwa mainan plastik adalah benda masa lalu yang membosankan. Konflik ini memaksa Woody, yang sebelumnya memilih hidup bebas di akhir film keempat, untuk kembali dan memimpin rekan-rekannya dalam misi menyelamatkan masa kecil Bonnie dari ketergantungan layar.

Fakta Menarik dari Trailer Toy Story 5: Woody yang Menua: Penggemar menyadari adanya detail visual berupa penipisan cat di bagian kepala Woody, menandakan waktu yang telah berlalu sejak film pertama (1995).

Pasukan Buzz: Trailer menunjukkan Buzz Lightyear harus berhadapan dengan ratusan unit Buzz lainnya yang mengalami malfungsi sistem.

Karakter Baru: Selain Lilypad, muncul tokoh Smarty Pants (Conan O'Brien), mainan teknologi untuk latihan toilet, dan Atlas (Craig Robinson), hippo GPS yang ceria.

Detail Produksi dan Pengisi Suara

Toy Story 5 disutradarai oleh Andrew Stanton, veteran Pixar yang juga membidani Finding Nemo dan WALL-E. Stanton bekerja sama dengan McKenna Harris sebagai ko-sutradara. Komposer legendaris Randy Newman juga dipastikan kembali untuk menggubah musik yang akan membangkitkan emosi penonton.

Karakter Pengisi Suara Peran Woody Tom Hanks Pemimpin / Koboi Klasik Buzz Lightyear Tim Allen Ranger Ruang Angkasa Lilypad Greta Lee Tablet Digital (Antagonis) Forky Tony Hale Mainan Rakitan

Meskipun banyak yang mengira kisah ini berakhir di film keempat, Pixar tampaknya ingin membawa pesan moral yang sangat relevan dengan orang tua di tahun 2026: pentingnya keseimbangan antara dunia digital dan interaksi fisik bagi tumbuh kembang anak.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

Kapan Toy Story 5 rilis di Indonesia?

Biasanya, film Disney/Pixar rilis di Indonesia dua hari lebih awal atau bersamaan dengan jadwal AS, yakni sekitar pertengahan Juni 2026.

Apakah Andy akan muncul kembali?

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai kehadiran Andy, namun banyak spekulasi bahwa ia mungkin muncul sebagai cameo dewasa.