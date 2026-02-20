9 Rekomendasi Film Bertema Bencana Paling Seru dan Mencekam

Berikut Rekomendasi Film Bertema Bencana(Doc IMDB)

FILM bertema bencana adalah film yang menceritakan tentang peristiwa bencana besar, baik alami maupun buatan manusia yang mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan situasi darurat.

Biasanya film jenis ini menampilkan bencana alam gempa bumi, tsunami, badai, letusan gunung, bencana global seperti kiamat, perubahan iklim ekstrem, tabrakan asteroid, hingga bencana akibat manusia seperti ledakan, kebocoran nuklir, kecelakaan industri.

Berikut 9 Rekomendasi Film Bertema Bencana

1. 2012 (2009)

Film tentang prediksi kiamat global akibat pergeseran kerak bumi. Penuh adegan kehancuran kota dan penyelamatan dramatis.

2. The Day After Tomorrow (2004)

Mengisahkan bencana perubahan iklim ekstrem yang memicu zaman es mendadak di Amerika.

3. San Andreas (2015)

Gempa dahsyat mengguncang California. Seorang ayah berusaha menyelamatkan keluarganya di tengah kekacauan.

4. Geostorm (2017)

Sistem satelit pengendali cuaca gagal dan memicu bencana global.

5. Deepwater Horizon (2016)

Diangkat dari kisah nyata ledakan rig minyak di laut yang menegangkan dan emosional.

6. The Impossible (2012)

Berdasarkan kisah nyata tsunami Samudra Hindia 2004 yang memisahkan sebuah keluarga.

7. Greenland (2020)

Keluarga berjuang bertahan hidup saat komet menghantam Bumi.

8. Twister (1996)

Sekelompok pemburu badai menghadapi tornado mematikan.

9. Dante's Peak (1997)

Gunung berapi yang tampak tenang tiba-tiba meletus dan mengancam sebuah kota kecil.

Film ini sangat seru untuk ditonton karena memiliki efek visual spektakuler, ketegangan tinggi, kisah perjuangan manusia untuk bertahan hidup, serta drama emosional yang menyentuh. (Z-4)

Sumber: medcom, bookmyshow